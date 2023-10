I genitori della bimba disabile uccisa: «Abbiamo posto fine alle sue sofferenze»

I genitori di una bambina di tre anni gravemente disabile hanno soffocato la figlia e l'hanno messa nella culla. È successo nel Canton Argovia (nella foto il Tribunale distrettuale di Muri). Imago/fototeca

I genitori accusati di omicidio dalla Procura di Argovia ora spiegano perché, nel maggio del 2020, hanno ucciso la loro figlia di tre anni, gravemente disabile. Secondo loro è stato un atto compassionevole.

Hai fretta? blue News riassume per te La procura di Muri-Bremgarten ha presentato un'accusa di omicidio contro i genitori di una bambina di tre anni.

Nel maggio del 2020 i due avrebbero drogato la figlia gravemente disabile con dell'ecstasy e l'avrebbero poi soffocata con un panno.

La coppia ha poi confessato.

I genitori hanno addotto la compassione per la figlia come motivo del loro gesto. Mostra di più

Non potevano sopportare di vedere la loro figlia soffrire. È quanto hanno dichiarato giovedì i genitori accusati dalla procura di Argovia di omicidio. Lo riferisce l'Aargauer Zeitung, citando la coppia testualmente: «Abbiamo posto fine alle sofferenze di nostra figlia».

Secondo l'accusa, la bambina di tre anni era gravemente disabile a causa di una malattia cerebrale e avrebbe probabilmente avuto bisogno di cure intensive per tutta la vita. Non poteva deglutire da sola, non poteva camminare, non poteva parlare, aveva convulsioni e dolori. E la sua malattia era incurabile.

I genitori si sono presi cura di lei e l'hanno sottoposta a numerose terapie, secondo quanto riportato dal giornale. Tuttavia, affidare la figlia a un istituto esterno era fuori questione per loro.

«Non volevamo dare via la nostra bambina come un giocattolo rotto», afferma ora il padre 33enne. «Non sarebbe mai migliorata. Non sarebbe mai stata in grado di vivere una vita piacevole», dice invece la madre 31enne.

I genitori volevano che la loro bambina fosse felice, ma perché ciò accadesse, erano convinti, avrebbe dovuto lasciare il suo corpo fisico. Secondo quanto riportato dal giornale, i genitori hanno quindi mescolato l'ecstasy al drink della buonanotte della figlia. Dopo che la droga ha fatto effetto, avrebbero soffocato la bambina con un panno e l'avrebbero messa nella culla.

Confessione dopo l'arresto

Come ha scritto mercoledì l'ufficio del procuratore generale di Argovia, i genitori di Hägglingen hanno informato, la mattina del 7 maggio 2020, la centrale di emergenza cantonale di aver trovato la figlia di tre anni senza vita nel suo lettino. E i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

La Procura ha confermato che, dopo intense indagini, i genitori e la nonna della vittima sono stati arrestati il 10 agosto dello stesso anno. Secondo quanto riportato dal giornale, la madre ha confessato e ha detto durante l'interrogatorio del giorno successivo: «Non l'ho fatto per me, l'ho fatto solo per lei». Il padre ha invece ammesso il reato tre giorni dopo.

La madre ha poi confermato al giornale che avevano già tentato di uccidere la figlia con sostanze anestetiche, spiegando: «Non ero però riuscita a farlo». In sostanza aveva preparato per ben due volte la bevanda mescolata con dell'ecstasy, ma poi non la diede alla bambina da bere.

Gli avvocati difensori invocano l'omicidio colposo

Le accuse contro i genitori e la nonna sono pendenti presso il tribunale distrettuale di Bremgarten. L'accusa chiede 18 anni di reclusione per i genitori per omicidio e 5 anni per la nonna per favoreggiamento. Tutti e tre sono cittadini tedeschi e dovrebbero essere espulsi dal Paese per 15 anni.

Gli avvocati difensori dei genitori invocheranno invece l'omicidio colposo, come scrive l'Aargauer Zeitung. Una persona è colpevole di omicidio colposo se causa la morte di un'altra persona «in uno stato emotivo violento o sotto forte stress mentale». Il codice penale svizzero in questo caso prevede una pena detentiva fino a 10 anni.

Redatto con materiale dell'agenzia di stampa ATS