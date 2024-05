Si sospetta la presenza di un nono pianeta oltre Nettuno. Bild: sda

I ricercatori sostengono di aver scoperto nuove prove dell'esistenza del «Pianeta Nove». Invece di otto, ci sarebbero quindi nove pianeti nel nostro sistema solare.

tcar Carsten Dörges

Hai fretta? blue News riassume per te Un gruppo di ricercatori sostiene di aver scoperto le prove dell'esistenza di un nono pianeta nel nostro sistema solare.

Il «Pianeta Nove» si troverebbe ai confini di esso. Mostra di più

È uno degli oggetti più interessanti della ricerca sulla struttura del nostro sistema solare: il «Pianeta Nove».

Si conoscono otto pianeti, ma da anni gli astronomi sospettano l'esistenza di un nono oltre Nettuno, poiché il comportamento insolito ai confini del nostro sistema solare può essere spiegato al meglio da un altro pianeta non ancora scoperto.

Prove dell'esistenza di un nono pianeta

Ora un team di ricerca guidato dall'astronomo Konstantin Bogytin dell'Università americana di Pasadena sembra aver trovato ulteriori prove a favore dell'esistenza di un nono pianeta ai confini del nostro sistema solare.

Il nuovo lavoro rappresenta «la più forte prova statistica finora ottenuta che il ‹Pianeta Nove› è davvero là fuori», ha dichiarato Bogytin.

La ricerca riguarda oggetti i cui movimenti diventano instabili perché interagiscono con l'orbita di Nettuno.

In attesa del super telescopio

Il team ha effettuato numerose simulazioni per capire come le orbite di questi oggetti fossero influenzate da vari fattori, tra cui i pianeti giganti che li circondano, come Nettuno, la «marea galattica» emanata dalla Via Lattea e le stelle di passaggio, secondo quanto riportato dall'Independent.

Tuttavia, la migliore spiegazione del comportamento di questi oggetti è stata chiaramente fornita dal modello che includeva il Pianeta Nove, ha detto il dottor Bogytin.

Per sostenere questa tesi, i ricercatori attendono che il nuovo supertelescopio in Cile venga messo in funzione l'anno prossimo.

A quel punto il cielo potrà essere scansionato e il comportamento di questi oggetti lontani dovrebbe diventare chiaro.