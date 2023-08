I ricercatori trovano un antico teschio che ribalta la storia

L'HLD 6 è un cranio fossile proveniente dalla Cina che non rientra nello schema dell'evoluzione precedentemente postulato. Xiujie Wu/National Research Center on Human Evolution

L'evoluzione dall'Homo erectus all'Homo sapiens è ancora oggetto di ricerca. Un ritrovamento in Cina ha cambiato tutto: i libri di storia, ancora una volta, dovranno essere riscritti.

In Cina, un'équipe internazionale di ricercatori ha scoperto i resti di un cranio che si pensa abbia circa 300.000 anni. È completamente diverso dai reperti simili scoperti finora.

Scienziati provenienti da Cina, Spagna e Gran Bretagna avevano rintracciato le ossa nella regione di Hualongdong già nel 2015, riporta la «CNN». Risalirebbero tutte al Pleistocene medio-tardivo, quindi a circa a 300.000 anni fa.

Il cranio corrisponde a una mascella inferiore quasi completamente conservata. È stato denominato HLD 6. Appartiene a un ominino, un vero e proprio essere umano discendente da una specie di scimmia. È diverso da tutte le altre teste dei primi esseri umani che conosciamo.

«Inaspettate» caratteristiche degli esseri umani moderni

«La combinazione di caratteristiche arcaiche e moderne rilevata nell'HLD 6 è inaspettata», scrive il team nel «Journal of Human Evolution». Modelli di questo tipo non sono mai stati notati prima nei fossili del Pleistocene.

In Cina sono già stati scoperti più volte resti del Pleistocene che non corrispondevano al modello evolutivo comune, si legge nello studio. Erano stati liquidati come anomalie. L'ultima scoperta, tuttavia, così come le ricerche più recenti, cambierebbero le cose.

La mandibola assomiglia a quella dell'Homo sapiens, ma mostra anche caratteristiche di un altro essere che, come l'Homo sapiens, si è evoluto dall'Homo erectus: l'uomo di Denisova.

«HLD 6 non ha un vero mento»

«L'HLD 6 non ha un vero e proprio mento, ma presenta alcuni deboli tratti che anticipano questa caratteristica tipica dell'Homo sapiens», spiega alla «CNN» María Martinón-Torres, che ha partecipato allo studio in qualità di direttrice del Centro nazionale di ricerca spagnolo sull'evoluzione umana.

I fossili appartengono alla prima popolazione asiatica a mostrare queste caratteristiche dell'Homo sapiens. L'HLD 6 deve quindi appartenere a una nuova classe di esseri umani. Il cranio sarebbe stato di un ragazzo di 12-13 anni.

Ora le tesi devono essere verificate dalla scienza. «Sono necessari altri fossili e altre indagini per determinare la sua posizione precisa nell'albero genealogico umano», spiega María Martinón-Torres.