Fingendosi l'attore, i membri della banda avrebbero offerto alle donne di investire in vari progetti inesistenti (foto d'archivo).

Cinque persone sono state arrestate in Spagna per aver estorto 325'000 euro a due donne «vulnerabili» e «depresse» spacciandosi online e su WhatsApp per l'attore americano Brad Pitt.

I sospetti sono entrati in contatto con le loro presunte vittime attraverso un sito web rivolto ai fan dell'attore e, col tempo, sono riusciti a far credere loro «di essere coinvolte sentimentalmente con lui», ha dichiarato la «Guardia Civil» in un comunicato.

Fingendosi l'attore, i membri della banda avrebbero poi offerto loro di investire in vari progetti inesistenti.

Una donna dell'Andalusia è quindi stata truffata di 175'000 euro, mentre un'altra, che vive nei Paesi Baschi, ha perso 150'000 euro.

«I criminali informatici hanno studiato i loro social network e hanno tracciato il loro profilo psicologico, scoprendo che le due donne erano vulnerabili, soffrivano di carenze emotive e depressione», si legge nel comunicato.

«Hanno anche utilizzato piattaforme di messaggistica istantanea per scambiare messaggi ed e-mail con le due donne fino a far credere loro che stessero chattando via WhatsApp con Brad Pitt in persona», con quest'ultimo che prometteva loro «una relazione romantica e un futuro insieme».

Il vero Brad Pitt, 60 anni, ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista in «Once Upon a Time in Hollywood» di Quentin Tarantino nel 2020. Nel 2014 aveva invece vinto una prestigiosa statuetta anche per aver prodotto «12 anni schiavo» di Steve McQueen.

