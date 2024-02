Lancio riuscito per il nuovo razzo H3. Keystone

Il Giappone ha completato con successo il lancio del suo nuovo razzo H3, a quasi un anno dall'ultimo tentativo fallito, che aveva messo in discussione le aspirazioni del Paese nell'industria e la ricerca dello Spazio.

Il razzo H3 numero 2 decollato alle 9:22 (l'1:22 in Svizzera) dal Tanegashima Space Center, nella prefettura meridionale di Kagoshima, è entrato nell'orbita prevista e ha dispiegato un satellite di supporto e due microsatelliti funzionanti, ha dichiarato la Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa).

Il veicolo di lancio H3 – che è considerato il successore dell'attuale razzo principale giapponese H2A – sarà probabilmente utilizzato per consegnare rifornimenti e materiali alla Stazione spaziale Internazionale e al Gateway, un avamposto lunare orbitante previsto dal programma spaziale Artemis guidato dagli Stati Uniti.

L'H3 è stato sviluppato dalla Jaxa e dalla Mitsubishi Heavy Industries per fungere da veicolo di lancio di nuova generazione per il Giappone, e dare al Paese un accesso continuo allo spazio, con l'obiettivo di guadagnare maggiore competitività nel settore delle messa in orbita dei satelliti.

Il suo sviluppo è costato circa 220 miliardi di yen (1,29 miliardi di franchi), e segue di circa un mese il successo della sonda Slim atterrata sulla superficie lunare.

Il lancio dell'H3 era inizialmente previsto per la fine di marzo 2021, ma il piano è stato rimandato più volte per problemi legati allo sviluppo del motore e la ricerca nella tecnologia di nuova concezione.

SDA