La messa in funzione del primo impianto nucleare in Kenya è prevista per il 2034. (Foto simbolica) Keystone

Il Kenya punta a dare il via alla costruzione della sua prima centrale nucleare nel 2027, nel tentativo di diversificare ulteriormente la produzione di energia a fronte dell'aumento della domanda e della spinta verso un'energia a zero emissioni di carbonio.

L'amministratore delegato ad interim dell'Agenzia per l'energia e il nucleare (Nupea), Justus Wabuyabo ha dichiarato al quotidiano Business Daily che l'agenzia ha in programma di bandire gare d'appalto internazionali per la costruzione della centrale nelle contee di Kilifi o Kwale, sulla costa keniana.

La rivelazione fa seguito all'approvazione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), avvenuta nel 2021, che consente al Kenya di procedere con la creazione delle infrastrutture per gli impianti.

«Faremo la fase di gara, in qualsiasi momento tra il 2026 e il 2027 e inizieremo la costruzione nel 2027. I tempi di costruzione variano da sei a dieci anni, per cui prevediamo il 2034 per la messa in funzione del primo impianto», ha aggiunto Wabuyabo.

SDA