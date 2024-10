Il Museo d'arte di Winterthur, dove è stata rimossa l'opera del fotografo Richard Prince. KEYSTONE

Una foto di una ragazza nuda è stata rimossa dal Museo d'arte di Winterthur dopo che i dipendenti avevano protestato contro l'immagine, etichettandola come pedopornografia.

loe Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Una foto di una bambina nuda è stata rimossa dal Museo d'Arte di Winterthur.

I dipendenti avevano precedentemente protestato contro la decisione di esporla.

Non è la prima volta che l'immagine, scattata da Garry Gross, ma ripresa e resa popolare da Richard Prince, suscita sdegno e controversie. Mostra di più

Una fotografia di Richard Prince del 1983 è stata rimossa dal Kunstmuseum di Winterthur prima dell'apertura. Questo dopo che i dipendenti l'avevano etichettata come pedopornografica, come ha scritto la «NZZ am Sonntag».

L'immagine mostra Brooke Shields, un'attrice statunitense che al momento dello scatto aveva 10 anni. È in piedi, nuda, in una vasca da bagno, truccata e con un'acconciatura che ricorda quella di una disco queen degli anni Settanta.

L'originale era stata scattata dal fotografo Garry Gross nel 1975 per la rivista Playboy. Richard Prince l'ha ripresa otto anni dopo e l'ha inserita in una cornice dorata, chiamando l'opera «Spiritual America».

La «NZZ am Sonntag» ha riferito che l'opera richiama l'attenzione sulla «disonestà morale dell'America conservatrice durante gli anni della presidenza di Ronald Reagan».

A Winterthur, la foto doveva essere esposta nell'ambito dell'attuale mostra dei cosiddetti «readymade», ossia oggetti preesistenti che sono stati trasformati in opere d'arte.

L'opera è stata spesso oggetto di controversie

«Spiritual America» è stata spesso oggetto di controversie. Nel 2009 è stata rimossa dalla Tate Modern di Londra in seguito a proteste. Nel 2014, Prince ha fotografato nuovamente l'opera con il suo iPhone e ha postato la foto su Instagram. Il suo account è stato poi bloccato, come ha riportato la rivista «Vulture».

Dal canto suo Brooke Shields non ha mai protestato contro la foto, tanto che anni dopo, da 40enne, si è fatta fotografare proprio da Richard Prince in una posa simile: in un bikini succinto davanti a una moto pesante.