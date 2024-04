Il nuovo super treno giapponese arriverà... in ritardo

Il Chūō-Shinkansen durante una corsa di prova nel 2020. imago images/Kyodo News

Con il treno a levitazione magnetica «Chūō-Shinkansen», il Giappone vuole conquistare il dominio nel trasporto ad alta velocità. Ma il megaprogetto verrà probabilmente ritardato di diversi anni.

toko Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Il treno a levitazione magnetica «Chūō-Shinkansen» è in costruzione in Giappone.

Circolerà a una velocità di 505 km/h, ma potrebbe addirittura superare i 600 km/h.

Il «Chūō Shinkansen» un giorno collegherà le due città più grandi del Paese, Tokyo e Osaka, in soli 67 minuti, il che lo renderà due volte più veloce del tradizionale Shinkansen con sistema a rotaia.

Ma, secondo i media, il primo tratto non potrà essere aperto come previsto nel 2027 e potrebbe essere addirittura ritardato fino al 2034. Mostra di più

Il treno a levitazione magnetica «Chūō Shinkansen», in progettazione in Giappone, viaggerà a 505 km/h tra le due megalopoli di Tokyo e Nagoya in servizio regolare, coprendo la distanza in soli 40 minuti.

Non c'è quindi da stupirsi che l'apertura della linea sia molto attesa nel Paese. Ma i passeggeri dovranno aspettare ancora diversi anni prima che il progetto diventi realtà.

Come riportato tra gli altri dal «Japan Times», la Central Japan Railway (JR Tokai) probabilmente non raggiungerà l'obiettivo di aprire il primo tratto tra Tokyo e Nagoya nel 2027. Il presidente Shunsuke Niwa lo ha dichiarato durante una riunione del Ministero dei Trasporti.

Uno dei tanti tunnel all'apertura, qui a Fujikawa nell'ottobre 2023. IMAGO/Kyodo News

Un Governo regionale rifiuta di costruire il tunnel

È stato riferito che JR Tokai ha abbandonato l'obiettivo in quanto il Governo della Prefettura di Shizuoka ha rifiutato l'autorizzazione per i lavori di scavo del tunnel a causa di problemi ambientali. Questo ritardo nella costruzione della sezione comporterà anche un ritardo nell'apertura generale, ha dichiarato Niwa dopo l'incontro.

Non è però dato sapere a quando è stata rimandata l'inaugurazione. Ma, citando «persone che hanno familiarità con la situazione», il giornale scrive che il treno non entrerà in funzione prima del 2034. Alla fine del 2023, JR Tokai aveva già rivisto la data di apertura dal 2027 al «2027 o più tardi».

Record mondiale di velocità a 603 km/h

Il Governo ha concesso l'autorizzazione al progetto nell'ottobre 2014 e la costruzione è iniziata a dicembre dello stesso anno. Il 21 aprile 2015, sul binario di prova di Yamanashi è stato stabilito il record mondiale di velocità di 603 km/h. I treni della serie Shinkansen L0 sono sottoposti a test approfonditi e sono pronti per la produzione in serie.

Nonostante le velocità più elevate possibili, i treni circoleranno a un massimo di 505 km/h durante il funzionamento regolare.

Dopo il completamento della prima fase di costruzione, il progetto collegherà Tokyo e Nagoya in soli 40 minuti. Una volta completata la seconda fase, il tempo di percorrenza tra la capitale e la seconda città più grande, Osaka, dovrebbe ridursi a soli 67 minuti, vale a dire meno della metà del tempo più veloce con gli attuali treni ad alta velocità.

Secondo JR Central la nuova linea potrebbe anche apportare benefici economici e fungere da importante riserva tra le tre principali metropoli del Paese in caso di gravi calamità, come forti terremoti con possibili tsunami.