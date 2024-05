Collisione mortale sul Danubio: arrestato il capitano di una nave svizzera

La polizia ungherese ha annunciato lunedì di aver arrestato il capitano di una nave da crociera battente bandiera svizzera coinvolta in una collisione con un motoscafo sul Danubio. Due persone sono rimaste uccise nell'incidente di sabato scorso.

La prua della nave da crociera esaminata dagli esperti della polizia. KEYSTONE

Cinque persone a bordo del motoscafo erano ancora disperse lunedì e i soccorritori stavano continuando le operazioni di ricerca. La polizia ha dichiarato di aver interrogato il capitano della nave da crociera e di averlo arrestato perché sospettato di aver commesso diversi reati.

L'uomo è sospettato di «non aver avvisato l'equipaggio della sua nave dopo l'incidente, di non aver attuato il protocollo di salvataggio, di non aver intrapreso alcuna azione per soccorrere le persone bisognose di aiuto e di non aver fermato la nave», hanno dichiarato gli inquirenti in una nota.

La polizia ha interrogato 25 testimoni, tra cui membri dell'equipaggio della nave e passeggeri.

Testa insanguinata

Sabato sera, un uomo è stato trovato con la testa sanguinante vicino al villaggio di Veroce, 55 chilometri a nord di Budapest. Sospettando un incidente nautico, la polizia ha immediatamente iniziato a perlustrare la zona.

Durante le ricerche sono stati rinvenuti i corpi di un uomo e di una donna, oltre a un piccolo motoscafo danneggiato che era stato tirato a riva.

I resti del motoscafo danneggiato. KEYSTONE

Il motoscafo trasportava «"otto adulti, cinque dei quali - tre uomini e due donne - sono dispersi e sono attivamente ricercati»", ha dichiarato domenica il portavoce della polizia Soma Csecsi.

Il motoscafo trasportava otto adulti. KEYSTONE

Registrato in Svizzera

Le autorità hanno dichiarato di aver accertato che una nave da crociera si trovava nella zona al momento dell'incidente. La polizia ne ha intercettata una con danni visibili allo scafo vicino alla città di Komarom.

Il sito web ungherese Hungarian Telex ha identificato la nave da crociera come la Heidelberg, registrata in Svizzera, e ha dichiarato che la polizia la stava ispezionando. Secondo l'articolo, i circa 110 passeggeri sono stati interrogati dalla polizia.

È stata aperta un'indagine penale per il sospetto di aver messo in pericolo il traffico fluviale, causando la morte di diverse persone.

In un incidente del 2019 morirono 25 persone

Il 29 maggio 2019, l'Ungheria ha subito il peggior incidente di navigazione in oltre mezzo secolo, quando due imbarcazioni si sono scontrate sul Danubio nel cuore della capitale ungherese, vicino al Parlamento, uccidendo 25 turisti sudcoreani e due membri dell'equipaggio ungherese.

L'imbarcazione turistica è stata colpita da una nave da crociera, anch'essa registrata in Svizzera.

