Atletica

Lobalu potrà esserci a Parigi

Dopo che gli era stata rifiutata l’autorizzazione a correre con i colori della Svizzera, dato che non possiede ancora il passaporto rossocrociato, Dominic Lobalu ha ricevuto il via libera per gareggiare nei 5'000m a Parigi per il team olimpico dei rifugiati.