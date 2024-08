Michael Phelps dopo aver vinto l'ultima medaglia olimpica alle Olimpiadi del 2016. KEYSTONE

Michael Phelps rimarrà probabilmente in cima alla lista degli olimpionici di maggior successo di tutti i tempi per molto tempo ancora. Il nuotatore americano ha all'attivo 23 medaglie d'oro.

SDA

Stanno per iniziare i Giochi olimpici di Parigi. Un evento che mette in mostra atleti da tutto il mondo, sfidarsi nelle discipline più disparate. Quattro anni di preparazione per un evento unico, l'obiettivo massimo per molti sportivi di diversi sport.

Se già parteciparvi è il raggiungimento di un sogno, vince una medaglia è il pinnacolo più alto al quale qualsiasi sportivo può aspirare. Salire sul gradino più alto del podio è indescrivibile, farlo più volte in una carriera è riservato a pochissimi.

L'inarrivabile, per ora e forse per sempre, in fatto di medaglie olimpiche vinte è l'ex nuotatore statunitense Michael Phelps.

Phelps ha vinto un totale di 28 medaglie alle Olimpiadi estive dal 2004 al 2016: 23 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Il 39enne di Baltimora ha vinto 16 titoli olimpici nelle gare individuali.

Dietro Phelps, in questa specialissima classifica, c'è un enorme divario. La prossima nella lista dei partecipanti olimpici di maggior successo è la ginnasta russa Larissa Latynina, capace di vincere nove medaglie d'oro, cinque d'argento e quattro di bronzo per l'Unione Sovietica tra il 1956 e il 1964.

Anche Il record di Usain Bolt è speciale. Il super velocista giamaicano ha vinto otto medaglie olimpiche, tutte d'oro. E senza il reato di doping commesso dal suo collega di staffetta Nesta Carter, ne avrebbe vinte nove.

Il miglior atleta svizzero di sempre nella lista è Georges Miez. Il ginnasta di Winterthur vinse quattro medaglie d'oro, tre d'argento e una di bronzo tra il 1928 e il 1936.

SDA