L'atleta azzurra spogliata della medaglia nel corso dell'intervista

Nadia Battocletti (al centro) e Faith Kipyegon (a destra) durante la finale dei 5000 metri a Parigi. KEYSTONE

A Parigi l'atleta italiana di atletica leggera Nadia Battocletti perde la medaglia di bronzo nei 5'000 metri dopo averla vinta a causa della squalifica di una concorrente.

Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te L'atleta italiana Nadia Battocletti vive una montagna russa di emozioni a Parigi.

La corritrice di Asiago, dopo la squalifica di una concorrente, crede di essersi messa al collo la medaglia di bronzo.

Poco dopo, la squalifica viene annullata e le viene tolta la medaglia. Mostra di più

Prima il quarto posto, poi il bronzo, e infine solo un diploma olimpico: martedì sera a Parigi dopo la gara dei 5'000 metri femminili, c'è stato un vero e proprio caos per l'assegnazione delle medaglie. Una serata particolarmente amara per l'italiana Nadia Battocletti, che per un breve periodo ha pensato di essere finita al terzo posto.

A fine gara la 24enne stava già rilasciando le interviste, pensando di aver concluso al quarto posto, quando nello Stade de France viene improvvisamente annunciata la squalifica della seconda classificata Faith Kipyegon. Il motivo: la keniana era stata coinvolta in uno scontro fisico con l'etiope Gudaf Tsegay durante la prova.

Battocletti stenta a crederci: la squalifica la fa salire al terzo posto, sinonimo di medaglia di bronzo. Anche l'olandese Sifan Hassan ne approfitta e conquista l'argento. Le due sono confuse davanti alle telecamere e guardano la classifica aggiornata su un monitor.

Legno invece di bronzo

Alla fine si abbracciano e ridono, ma sembrano dubitare della loro decisione. Battocletti allora avverte subito nell'intervista: «Non c'è ancora nulla di ufficiale, bisogna aspettare e vedere».

Dopo una lunga attesa, i dubbi dell'italiana vengono confermati. La durissima decisione contro Kipyegon è stata annullata dopo il ricorso della keniana. Alla fine ha vinto l'argento: alla retrocessa Battocletti non resta che il diploma.

Una miriade di emozioni per la 24enne. Come piccola consolazione, la campionessa europea ha potuto festeggiare un nuovo record italiano nella sua disciplina.