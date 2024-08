Nina Brunner (destra) e Tanja Hueberli festeggiate a Parigi dopo il bronzo conquistato nel beach volley. KEYSTONE

Gli atleti olimpici spesso affrontano una profonda crisi emotiva e fisica dopo i Giochi, conosciuta come «depressione post olimpica». Ecco cos'è.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo le Olimpiadi, molti atleti sperimentano una «depressione post olimpica» a causa del crollo emotivo e fisico dopo anni di intenso allenamento e competizione.

Questa condizione, ancora poco studiata, può manifestarsi con sintomi come mancanza di energia, disturbi del sonno, sbalzi d'umore e, in casi estremi, pensieri suicidi.

È importante sensibilizzare e parlare di più dei sentimenti negativi post evento per aiutare gli atleti a superare queste difficoltà e ridurre la stigmatizzazione. Mostra di più

Per quasi due settimane, il mondo ha osservato con attenzione gli atleti che si sono spinti al limite e forse anche oltre, ai Giochi Olimpici di Parigi.

Uomini e donne che hanno generato, per loro stessi in primis, ogni emozione immaginabile: euforia, gioia, sollievo, shock, delusione, disperazione, ansia, rabbia ed eccitazione.

Sono queste emozioni che definiscono le Olimpiadi, questi momenti di liberazione dopo tanti anni di controllo e sacrificio. Ma presto, quando gli atleti tornano a casa, tutte queste emozioni, questi picchi, in special modo per chi ha conquistato una medaglia, possono svanire in quello che è stato definita «la depressione post olimpica», un fenomeno ancora relativamente poco studiato che è stato evidenziato dagli stessi atleti.

«È simile a quello di chiunque abbia fatto qualcosa per molto tempo», ha dichiarato alla «CNN Sport» Apolo Ohno, il più decorato olimpionico invernale degli Stati Uniti.

Il fenomeno dello short track su pattini, Apolo Anton Ohno KEYSTONE

«Erano bravi, bravissimi. E poi, con uno schiocco di dita, tutto finisce e devono andare a fare qualcos'altro».

Cosa succederà dopo è la domanda che spesso viene posta agli atleti nelle conferenze stampa dopo le loro gare. Cosa si fa dopo aver realizzato il lavoro di una vita? Cosa succede quando si torna a casa dopo essere diventati improvvisamente famosi? Dove si va dopo aver recitato nel più grande spettacolo del mondo? Cosa si fa se si devono aspettare altri quattro anni per raggiungere i propri obiettivi?

Nina Christen, vittima della «depressione post olimpica»

Nina Christen, medaglia d'oro olimpica nel tiro a Tokyo 2021 KEYSTONE

Un'atleta che conosce bene questi sentimenti è la tiratrice svizzera Nina Christen. Dopo la vittoria olimpica a Tokyo, la 30enne è caduta nella «depressione post olimpica».

Ha parlato di mancanza di energia, disturbi del sonno, sbalzi d'umore ed emicranie.

Phelps «non voleva più vivere»

Così come Michael Phelps, l'olimpionico di maggior successo di tutti i tempi, che dopo il suo ritiro ha dichiarato di essere caduto in una profonda depressione. A Londra disse basta, dopo aver vinto quattro medaglie d'oro e due d'argento. Trascorse giorni nella sua stanza senza mangiare né dormire e «non voleva più vivere».

Allison Schmitt: «Ogni apice ha un suo minimo»

Il ritorno e il riadattamento a una vita diversa e normale dopo i Giochi Olimpici può essere difficile. E poiché ognuno torna alle proprie pressioni specifiche, per alcuni la «tristezza» può indugiare, radicarsi e trasformarsi in periodi di depressione, anche, o soprattutto per gli atleti che hanno vinto le medaglie d'oro.

«Sei su di giri e non hai la possibilità di capire cosa hai fatto, ma non hai la possibilità di scendere e rilassarti. È come se fossi su un livello altissimo e all'improvviso scendessi da quel precipizio», ha dichiarato alla «CNN Sport» Allison Schmitt, nuotatrice americana che ha vinto 10 medaglie olimpiche, di cui quattro d'oro, e ha conseguito un master in lavoro sociale.

«Possiamo essere visti come superuomini in televisione e possiamo sentirci superuomini quando vinciamo una medaglia d'oro dopo l'altra, ma a un certo punto, ogni apice ha un minimo e va bene avere quel minimo, ma non va bene isolarsi come ho fatto io».

Allison Schmitt, plurimedagliata olimpica KEYSTONE

Ricordo che uno degli allenatori mi ha detto dopo aver vinto l'oro olimpico sui 200 stile libero: «Sei al settimo cielo, devo darti un pizzicotto?». E io: 'No, lasciami vivere questo momento. Lasciami assaporare questa sensazione».

«Quando torni dalle Olimpiadi ti dicono spesso che la gente vorrebbe essere al tuo posto, che sei così fortunata... che farebbero qualsiasi cosa per queste medaglie d'oro», aggiunge. «E non credo che si rendano conto di cosa ci sia voluto per ottenere quelle medaglie, di tutti i sacrifici, di tutto il duro lavoro, di tutto il carico fisico, mentale ed emotivo che ha subito il tuo corpo».

Con la sensazione di non essere più la solita persona «allegra e ottimista», la ragazza ha iniziato a isolarsi mentre la sua salute mentale si deteriorava. «Vado a dormire perché almeno quando dormo non posso sentire queste cose. E così piangevo fino ad addormentarmi».

Così, dopo aver toccato il fondo, nel 2015, l'americana decise di chiedere aiuto, anche se non fu facile farlo in quanto «non volevo che sembrasse che mi stessi lamentando perché, alla fine, ero molto grata del mio successo... ma era sicuramente un momento in cui non mi sentivo umana, perché molte persone mi guardavano come un oggetto».

Voleva porre fine alla sua vita, proprio quando sua cugina, di 17 anni, si suicidò nel maggio 2015. L'atleta iniziò così il suo percorso terapeutico continuato per anni. In mezzo altre 4 medaglie olimpiche, a Rio prima, a Tokyo poi.

Apolo Ohno in azione. Keystone

Questione di centesimi di secondo, di centimetri, di un decimo di punto, tutto può cambiare per così poco quando si mira alla medaglia.

«È per questo che viviamo con ossessività e costanza gli allenamenti, perché sappiamo che i margini sono così sottili... e ci sembra che tutto, ogni piccolo dettaglio sia importante», ha detto Ohno.

I ricercatori in questo campo concordano sull'importanza di parlare di più dei sentimenti negativi dopo eventi importanti come i Giochi Olimpici, per dare una mano a sé stessi e agli altri, oltre che per eliminare la stigmatizzazione del fenomeno.