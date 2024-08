Ecco i premi più stravaganti vinti dagli atleti ai Giochi di Parigi

Il filippino Carlos Edriel Yulo, vincitore della medaglia d'oro ai Giochi di Parigi nel concorso di ginnastica alle parallele. KEYSTONE

Partecipare alle Olimpiadi è il sogno di qualsiasi atleta, vincere una medaglia è l'apoteosi di esso. Mettersi al collo un metallo olimpico significa però anche premi in denaro, in alcuni casi, e altri premi davvero stravaganti.

Il Comitato Olimpico Internazionale non assegna agli olimpionici premi in denaro per il conseguimento di medaglie. Tuttavia, i vincitori di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo di diversi Paesi possono comunque ricevere una serie di premi, anche in denaro, per le loro prestazioni eccezionali.

I bonus versati da Swiss Olympic ai medagliati sono gli stessi da anni. L'oro vale 40'000 franchi svizzeri, come a Londra 2012 e Rio 2016, e lo stesso importo è stato assegnato anche agli ultimi Giochi invernali. L'argento porta nelle tasche dell'atleta 30'000 franchi, il bronzo 20'000.

Da quest'anno inoltre, i vincitori della medaglia d'oro olimpica di atletica leggera riceveranno 50'000 dollari da World Athletics, la prima federazione internazionale ad assegnare un premio in denaro ai Giochi Olimpici, come ha annunciato l'organizzazione in aprile.

Poi, c'è quel manipolo di nazioni che premia i loro ambasciatori nel mondo con dei regali davvero insoliti.

Filippine: taglio di capelli, fari fendinebbia, cibo, colonscopia...

Il ginnasta filippino Carlos Yulo ha vinto due medaglie d'oro a Parigi. Come ricompensa per le sue imprese, porterà a casa 350'000 dollari in contanti dal suo governo, oltre a una serie di insoliti omaggi.

Carlos Edriel Yulo ha conquistato due ori olimpici per le Filippine. KEYSTONE

Tra questi, secondo un articolo del «Wall Street Journal», c'è un set di fari per auto e fendinebbia, fotografie di matrimonio gratuite, tagli di capelli, mobili e cibo gratis per tutta la vita. Ma i regali non finiscono qui. Gli sono stati offerti anche servizi medici: un gastroenterologo di Manila si è offerto di fargli una colonscopia gratuita.

Indonesia: denaro, mucche e un ristorante

Alle atlete indonesiane di badminton, Greysia Polii e Apriyani Rahayu, che avevano vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo del 2021, furono date cinque mucche, un ristorante di polpette e una nuova casa, secondo quanto riportato da «Reuters». Il governo aveva anche offerto loro un premio in denaro del valore di circa 350'000 dollari.

Veddriq Leonardo vincitore dell'oro nella scalata KEYSTONE

Lo stesso premio andrà a Leonardo, 27 anni, che ha conquistato a Parigi la medaglia d'oro olimpica per l'Indonesia nella scalata a tempo, e al sollevatore Juniansyah, capace di alzare un totale di 354 chilogrammi, stabilendo un nuovo record olimpico.

Malesia

Il ministro della Gioventù e dello Sport della Malesia, Hannah Yeoh, ha dichiarato a febbraio che gli atleti nazionali che sarebbero saliti sul podio olimpico avrebbero ricevuto come ricompensa un'auto di fabbricazione straniera, secondo quanto riportato dal «Malay Mail».

«Vogliamo anche dare una possibilità ai marchi locali (di premiare i medagliati delle Olimpiadi) perché ora solo un marchio straniero ha fatto l'offerta», ha aggiunto Yeoh.

Automobile che verrà recapitata a Aaron ChiaSoh e Wooi Yik, bronzo nel badminton a coppie, e a Lee Zii Jia, sempre bronzo nel concorso individuale di badminton.

Kazakistan: un appartamento di tre camere

Il judoka kazako Yeldos Smetov ha vinto l'unico oro per il suo Paese, imponendosi nella finale maschile di judo categoria 60 kg.

Come promesso dal Ministero della Cultura e dello Sport della Repubblica, il governo gli regalerà ora un appartamento. Le dimensioni dell'abitazione dipendono dal risultato ottenuto dal vincitore: l'oro vale un appartamento di tre stanze.