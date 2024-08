L'esperto di nuoto Gross sul «caso» Noè Ponti: «Per me è una decisione chiaramente sbagliata»

Hätte Ponti-Gegner Liendo disqualifiziert werden müssen? 07.08.2024

Noè Ponti manca la medaglia nei 100 m farfalla con il quarto posto, anche se l'argento Joshua Liendo ha probabilmente infranto le regole. Il nuotatore ticinese otterrà il bronzo? L'esperto di nuoto della SRF Tobias Gross analizza la situazione.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Noè Ponti ha mancato di poco la medaglia olimpica nei 100 m delfino, classificandosi al quarto posto.

Purtroppo per il nuotatore svizzero, se la violazione delle regole da parte del vincitore della medaglia d'argento Joshua Liendo fosse stata riconosciuta, avrebbe ottenuto il bronzo.

Il canadese non ha attivato il sistema di cronometraggio a bordo vasca secondo le regole.

L'esperto di nuoto della SRF Tobias Gross ha dichiarato a blue Sport: «Il giudice avrebbe dovuto vederlo».

Gli svizzeri vorrebbero presentare ricorso. Gross: «Ma le possibilità di vincerlo sono estremamente scarse». Mostra di più

Il quarto posto di Noè Ponti nei 100 m farfalla continua a far discutere. Le riprese televisive mostrano che Joshua Liendo, medaglia d'argento, non ha toccato la piastra di cronometraggio montata sul bordo della piscina con entrambe le mani, contemporaneamente, nella finale di sabato sera.

Il canadese ha toccato il dispositivo prima con la mano sinistra e solo successivamente con la destra. Il regolamento della competizione prevede che la piastra debba essere toccata con entrambe le mani contemporaneamente, sia durante le virate che all'arrivo.

Difficilmente si procederà a una rettifica della classifica o alla squalifica di Liendo. Il regolamento di World Aquatics prevede che una protesta debba essere presentata entro 30 minuti dalla fine della gara. Ciò non è avvenuto.

Joshua Liendo tocca il tabellone dei tempi prima con la mano sinistra. X

Ma come è potuto accadere? Come può una violazione delle regole non essere riconosciuta quando c'è così tanto in gioco e così tante persone stanno guardando?

Tobias Gross era sul posto come co-commentatore per la SRF durante le gare di nuoto.

In un'intervista a blue Sport, spiega: «Eravamo completamente concentrati sulla battaglia per il bronzo. Kristof Milak e Josh Liendo erano molto avanti, quindi l'attenzione era rivolta a Ponti e Ilya Kharun. Sono quindi rimasto sorpreso dal fatto che la questione si sia ripresentata in seguito e che il risultato sia ora contestato».

«Una decisione chiaramente sbagliata»

Rimane il fatto che nessuno sembra aver notato che la bracciata del canadese, secondo classificato, non era ovviamente conforme alle regole.

Non è responsabilità della squadra di Ponti, della Federazione Svizzera di Nuoto o di Swiss Olympic.

L'esperto ritiene che il responsabile è il giudice che ha dovuto controllare la bracciata di Liendo: «I giudici che si trovano accanto ai blocchi di partenza hanno una sola funzione a questo punto. Devono controllare se l'attacco è conforme alle regole o meno. E chiaramente non lo era».

Il giudice con i capelli biondi ha esaminato l'attacco di Joshua Liendo. Screenshot RSI

Si presume che un giudice l'avrebbe segnalato se avesse visto una cosa del genere.

«Non so dire perché non sia successo. Per me è un chiaro errore di valutazione. Si sarebbe dovuto vedere, anche se è accaduto molto velocemente», ha continuato l'esperto di nuoto della SRF, aggiungendo che le riprese televisive parlano da sole.

«Non voglio accusare nessuno di nulla. Ma ho anche sentito dire che a volte si è un po' più generosi con i regolamenti quando si tratta di grandi nomi. Secondo me Liendo avrebbe dovuto essere squalificato».

Le possibilità sono pari a zero

In un comunicato di Swiss Aquatics si legge che «in consultazione con Swiss Olympic» stanno «indagando sui fatti e discutendo i possibili passi successivi».

Gross può capire che gli svizzeri vogliano fare tutto il possibile per garantire che Ponti possa ancora vincere una medaglia: «Quando c'è così tanto prestigio in gioco, una medaglia olimpica, devi fare di tutto. Ma a mio avviso le possibilità sono estremamente ridotte».

Tobias Gross, esperto di nuoto della SRF. Screenshot SRF

In ogni caso non crede che il nuotatore ticinese sarebbe molto felice se finisse per vincere la medaglia di bronzo.

«Ad essere onesti: l'altro era semplicemente più veloce. Il tocco non era buono, ma non ha dato alcun vantaggio a Liendo. Probabilmente era così esausto che non è riuscito a eseguire il tocco in modo tecnicamente pulito.»

«Se alla fine vinci una medaglia perché qualcun altro viene squalificato, ma ti senti come se fossi stato quarto per quattro giorni, non è molto soddisfacente».