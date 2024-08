Da sinistra a destra, dall'altro al basso: Chiara Leone, Zoe Claessens, Tanja Hueberli and Nina Brunner, Steve Guerdat , Julie Derron, Roman Mityukov, Audrey Gogniat, Roman Roeoesli e Andrin Gulich. I medagliati svizzeri a Parigi 2024. KEYSTONE

Domenica sono terminati i Giochi olimpici estivi di Parigi. Un'edizione straordinaria e bellissima per i luoghi scelti, per la partecipazione di pubblico e per le prestazioni sportive eccezionali. Gli Stati Uniti hanno terminato primi nel medagliere, mentre la Francia quinta.

Gli Stati Uniti hanno mantenuto il loro status di nazione di maggior successo ai Giochi Olimpici estivi. Con il trionfo nella finale di pallacanestro femminile, l'ultima medaglia distribuita a Parigi, la squadra americana è riuscita ad assicurarsi il primo posto nel medagliere per la quarta volta consecutiva, davanti alla Cina.

Anche la Cina ha portato a casa 40 medaglie d'oro, ma gli atleti statunitensi hanno vinto anche 44 medaglie d'argento e 42 di bronzo, contro le 27 medaglie d'argento e 24 di bronzo degli asiatici.

L'ultima volta che gli Stati Uniti non sono stati al primo posto nel medagliere è stato ai Giochi estivi del 2008 a Pechino, quando i padroni di casa avevano terminato nettamente in testa con 48 medaglie d'oro contro le 36 degli atleti e atlete a stelle e strisce.

Il terzo posto a Parigi è andato al Giappone (20-12-13), proprio come ai Giochi di tre anni fa. Dietro ancora, l'Australia e la Francia, che ha terminato quale miglior Paese europeo, al quinto posto.

Svizzera 48esima

I Giochi estivi a differenza di quelli invernali certo portano meno soddisfazioni alla Svizzera, che a Parigi ha concluso scendendo di 24 posizioni rispetto a Tokyo.

La delegazione rossocrociata ha concluso al 48esimo posto con una medaglia d'oro, due d'argento e cinque di bronzo.

Tre anni fa, la Svizzera aveva vinto tre medaglie d'oro grazie a Jolanda Neff, Belinda Bencic e Nina Christen. A Parigi, Chiara Leone è stata l'unica a cingersi del metallo più prezioso.

I Giochi Olimpici di Tokyo erano comunque stati eccezionali per la Svizzera, con tre medaglie d'oro, quattro d'argento e sei di bronzo. Si era trattato del miglior risultato alle Olimpiadi estive dai Giochi di Helsinki del 1952.

Dopo Tokyo, questa edizione dei Giochi è stata la seconda migliore dal 1952.

Stöckli: «Molto orgoglioso. Non sono solo i medagliati ad aver raggiunto risultati straordinari»

«Queste prestazioni di alto livello sono esemplari di uno sport svizzero diversificato e di successo e di atleti che seguono il loro percorso giorno dopo giorno per poi brillare sul grande palcoscenico dei Giochi Olimpici», ha affermato Ralph Stöckli, capo missione di Swiss Olympic.

«Sono molto orgoglioso della nostra squadra. Non sono solo i medagliati ad aver raggiunto risultati straordinari: i quarti posti ottenuti da Annik Kälin, Angelika Moser, Simon Ehammer e Noè Ponti, ad esempio, in sport di livello mondiale come l'atletica e il nuoto, sono da apprezzare molto. Tra quattro anni, speriamo di poter migliorare ancora», ha concluso soddisfatto il capo della delegazione elvetica.

Padroni di casa miglior nazione europea

Gli atleti olimpici francesi hanno sfruttato i Giochi di casa a Parigi per ottenere uno storico successo nel medagliere. La Francia ha vinto un totale di 64 medaglie, 16 d'oro, 26 d'argento e 22 di bronzo. L'ultima volta che la «Grande Nazione» ha raccolto di più è stato ben 124 anni fa: successe nel 1900, sempre a Parigi, quando le medaglie furono 102, tra cui 27 ori.

Bisogna ricordare che in quell'edizione, la seconda dell'era moderna, vi erano solo atleti francesi presenti in numerose discipline.