Parlando alle autorità di Singapore, papa Francesco ha evidenziato «il rischio (...) di legittimare l'esclusione di coloro che si trovano ai margini dei benefici del progresso».

Francesco ha fatto riferimento a un certo pragmatismo e a una certa esaltazione del merito che comportano la conseguenza non intenzionale dell'emarginazione.

Il Pontefice ha auspicato «che venga prestata particolare attenzione ai poveri, agli anziani e per tutelare la dignità dei lavoratori migranti», e che gli sforzi per migliorare le condizioni di vita dei cittadini «continuino fino a coinvolgere pienamente tutti gli abitanti di Singapore».

Il Pontefice ha ringraziato «per la cordiale accoglienza in questa vostra città-Stato, crocevia commerciale di primaria importanza e luogo di incontro tra diversi popoli».

Secondo Francesco, «chi arriva qui per la prima volta non può non essere impressionato dalla selva di modernissimi grattacieli che sembrano sorgere dal mare. Essi sono una chiara testimonianza dell'ingegno umano, della dinamicità della società di Singapore e dell'acume dello spirito imprenditoriale, che qui hanno trovato un terreno fertile per esprimersi».

È importante, per il Papa, che «Singapore non solo abbia prosperato economicamente, ma che si sia sforzata di costruire una società nella quale la giustizia sociale e il bene comune sono tenuti in grande considerazione».

«Penso in particolare – ha detto – alla vostra dedizione nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini attraverso politiche abitative pubbliche, un'istruzione di alta qualità e un sistema sanitario efficiente». «Auspico che questi sforzi continuino fino a coinvolgere pienamente tutti gli abitanti di Singapore», ha aggiunto Francesco.

