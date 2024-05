Lo stadio Olimpico si è riempito di bambini oggi a Roma Keystone

«La pace sempre è possibile»: lo ha detto il Papa ai bambini presenti allo Stadio Olimpico di Roma. Poi ha chiesto ai bambini di dare la mano al vicino e lui stesso ha stretto la mano ad uno dei piccoli: «Questo è un gesto di pace», ha mostrato.

SDA

«Giocando insieme, aiutando gli altri, il mondo sarà migliore», ha sottolineato il Papa.

Il Pontefice era arrivato in precedenza allo Stadio Olimpico dove lo attendevano diverse migliaia di ragazzi per la prima Giornata Mondiale dei Bambini. Francesco ha fatto un lungo giro in papamobile.

Complessivamente circa 50 mila le persone presenti, tra bambini ed accompagnatori. La stima è degli organizzatori. Oltre cento le nazionalità, dall'Afghanistan allo Zambia, passando per la Cina, l'Iraq, il Messico, l'Iran, l'Australia, la Siria, l'Ucraina, la Palestina, per citarne alcune.

SDA