Escursionisti in alta montagna, vicino a Zinal, Val d Anniviers, in Vallese. imago images/blickwinkel

Nel Canton Vallese sono morti dall'inizio dell'anno 27 alpinisti. La Polizia cantonale rafforza dunque la sua task force e segnala le stesse cause per gli incidenti in montagna.

Hai fretta? blue News riassume per te Sulle montagne del Vallese, quest'anno sono già morte 27 persone che praticavano sport di montagna.

La polizia cantonale ha quindi rafforzato la sua task force e ha messo in guardia dai pericoli mortali della montagna.

Le cause principali degli incidenti in montagna sono sempre le stesse, sottolineano le guide alpine: mancanza di preparazione, attrezzatura inadeguata, ma anche sopravvalutazione delle proprie capacità. Mostra di più

Dall'inizio dell'anno, nel Canton Vallese sono già morti venti alpinisti e sette escursionisti. In considerazione dell'aumento dei decessi, la polizia cantonale vallesana ha annunciato che rafforzerà la propria task force, come riferisce la RTS.

Questa unità viene dispiegata sul terreno per le ricerche, ma anche per dare successivamente la notizia della morte alle famiglie.

Pascal Gaspoz, guida alpina e paramedico, è il nuovo capo e sottolinea in particolare i pericoli in montagna, soprattutto a causa delle conseguenze dei rapidi cambiamenti di temperatura. Gli escursionisti e gli alpinisti devono adattarsi a queste condizioni. Ma spesso non è così.

Anche Pierre Matthey, segretario generale dell'Associazione svizzera delle guide alpine e guida alpina da 30 anni, sottolinea la preparazione talvolta carente di chi si inerpica sulle montagne.

I professionisti della montagna sottolineano ripetutamente l'importanza di informarsi sull'ambiente circostante prima di un'escursione, di indossare un buon equipaggiamento e di portare con sé cibo e acqua a sufficienza.

Molti incidenti nel 2023

Una tendenza che si nota non solo nel Vallese. Dall'inizio dell'anno si sono già verificati più di 40 decessi nelle montagne. Solo all'inizio di agosto, otto appassionati di quest'attività hanno perso la vita in Svizzera nel giro di pochi giorni.

Sebbene le statistiche sugli incidenti siano rimaste stabili per diversi anni, dall'inizio degli anni 2000 il numero complessivo di incidenti in montagna è aumentato, e con esso il numero di incidenti mortali.

Certo, all'inizio ci sono ragioni statistiche molto semplici: rispetto all'epoca, le montagne svizzere sono frequentate da molti più escursionisti svizzeri e stranieri. Lo sa anche Matthey: «L'aumento degli incidenti osservato è legato al gran numero di persone che si trovano in montagna contemporaneamente», ha dichiarato a «Le Temps».

All'inizio degli anni 2000 si registravano circa 17.700 incidenti all'anno negli sport di montagna e nell'escursionismo, mentre oggi se ne contano in media circa 36.000, scrive l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi).

Sempre le stesse cause

È ancora più deplorevole, tuttavia, che molti incidenti abbiano sempre le stesse cause evitabili. La mancanza di equipaggiamento e di preparazione, così come la semplice sopravvalutazione delle proprie capacità, giocano un ruolo fondamentale.

Inoltre, la meteo gioca sempre un ruolo importante nelle statistiche degli incidenti. «Il numero di incidenti aumenta in caso di estate lunga e bella e di autunno caldo», sottolinea l'upi.

L'incremento degli incidenti in una stagione con un clima ideale che attira molte persone in montagna non è quindi ancora un segnale d'allarme. Tuttavia, dovrebbero ricordare agli alpinisti l'importanza di un equipaggiamento adeguato per gli sport di montagna, nonché di una preparazione coscienziosa del percorso e delle condizioni dell'escursione.

Senza mai dimenticare un consiglio fondamentale: se durante l'escursione sorgono dubbi e le gambe si stancano, è meglio tornare indietro. Anche se non manca molto alla vetta.