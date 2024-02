Un'enorme esplosione e un successivo grande incendio hanno distrutto un nuovo centro termale a Göteborg, in Svezia, poco prima del suo completamento. X / @DisasterTrackHQ

Nuvole scure di fumo su Göteborg: un grave incendio scoppia in un nuovo parco acquatico. L'attrazione «Oceana» doveva diventare parte del più grande parco divertimenti della Scandinavia, ma è andata distrutta.

Hai fretta? blue News riassume per te Un grave incendio è scoppiato lunedì mattina in un nuovo parco acquatico a Göteborg, in Svezia.

Il rogo è stato spento solo nel pomeriggio.

Ci son 22 feriti. Una persona risulta ancora dispersa.

Il parco acquatico distrutto doveva diventare parte del più grande parco divertimenti della Scandinavia. Mostra di più

Lunedì è scoppiato un grave incendio in un nuovo parco acquatico non ancora inaugurato a Göteborg, in Svezia. La notizia è stata confermata all'agenzia di stampa TT da un portavoce del parco tematico di Liseberg, a cui appartiene la struttura acquatica..

L'intero edificio era in fiamme. diversi video amatoriali mostrano un'enorme esplosione. Secondo l'operatore Liseberg, 22 persone sono rimaste leggermente ferite.

Un disperso

La causa dell'incendio nel parco acquatico «Oceana», ancora in costruzione, non è nota, per ora. Petter Backlund, portavoce dei vigli del fuoco, intervistato dalla televisione svedese SVT, ha detto che il rogo è scoppiato in uno scivolo d'acqua.

La polizia svedese ha annunciato nella serata di lunedì che un uomo è tuttora dato per disperso. «Stiamo ancora lavorando per domare l'incendio, ma la situazione è molto più calma. Lavoreremo tutta la notte e possibilmente anche domani (martedì ndr.)».

«Abbiamo controllato tutta l'area che potevamo ma non siamo riusciti ad accedere ad una parte della costruzione per il pericolo di crolli», ha concluso.

I lavori di costruzione del parco acquatico distrutto erano quasi terminati

Le riprese effettuate da SVT in mattinata hanno mostrato un fumo scuro e denso che si diffondeva in tutta la città. Il comandante dei servizi d'emergenza ha invitato i residenti della zona a rimanere in casa, a chiudere porte e finestre e a spegnere i sistemi di ventilazione. Gli edifici nelle immediate vicinanze del parco acquatico sono stati evacuati.

Secondo i responsabili del parco divertimenti di Göteborg, al momento del rogo non c'erano ospiti nel parco acquatico.La struttura «Oceana» avrebbe dovuto aprire in estate e doveva diventare parte di Liseberg, il più grande parco divertimenti della Scandinavia.

Una portavoce dell'impresa edile responsabile, la NCC, ha dichiarato che i lavori di costruzione del parco acquatico erano quasi terminati. Le piscine sono state recentemente riempite d'acqua.

Il parco acquatico è il risultato di un grosso investimento e 5 anni di lavoro.

L'ispezione finale era prevista per aprile.

22 persone sono rimaste leggermente ferite in un incendio in un parco acquatico in costruzione in Svezia. Una persona risulta dispersa. Bild: EPA

