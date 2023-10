Il treno deragliato nel distretto di Bihar ha fatto quattro morti Keystone

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite dopo che un treno espresso è deragliato nello stato indiano nordorientale di Bihar, riferiscono i media locali.

Il convoglio proveniente dalla stazione ferroviaria Anand Vihar Terminal di Delhi è uscito dai binari ieri sera mentre correva verso lo svincolo di Kamakhya in Assam, riferisce il quotidiano Times of India. «Sono state confermate quattro vittime e 21 vagoni deragliati», ha detto la East Central Railway. Alcuni feriti sono stati portati d'urgenza in ospedale, ma il loro numero non ancora è chiaro.

«Le più sentite condoglianze per questa perdita irreparabile», ha scritto il ministro delle Ferrovie indiano Ashwini Vaishnaw su X aggiungendo che l'operazione di evacuazione e salvataggio è stata «completata» e che i passeggeri sarebbero stati spostati su un treno diverso per il proseguimento del viaggio.

L'India ha una delle reti ferroviarie più grandi del mondo e ha assistito a diversi disastri nel corso degli anni: il peggiore nel 1981, quando un treno deragliò mentre attraversava un ponte nello stato di Bihar e precipitò in un fiume sottostante uccidendo 800 persone. A giugno, una collisione tra tre treni ha ucciso quasi 300 persone nello stato di Odisha. Ad agosto almeno nove persone sono rimaste uccise quando un convoglio nel sud dell'India ha preso fuoco mentre un passeggero cercava di preparare del tè.

SDA