Un secondo volo speciale di Swiss con 215 persone a bordo è atterrato ieri sera a Zurigo-Kloten Keystone

Il secondo volo speciale Swiss per rimpatriare cittadini svizzeri da Israele è atterrato, come previsto, nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Zurigo-Kloten. Come per il primo, tutti i posti a bordo erano stati riservati.

Un terzo collegamento Tel Aviv-Zurigo sarà ancora organizzato nella giornata di oggi.

Il secondo volo speciale con un Airbus A321neo di una capacità di 215 posti, è atterrato allo scalo zurighese poco dopo le 22.15, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS una portavoce della compagnia aerea.

Sebbene vi fosse il tutto esaurito, per ragioni sconosciute cinque sedili sono rimasti vuoti. Complessivamente 210 adulti e bambini nonché cinque bebè sono atterrati a Zurigo-Kloten, ha precisato la portavoce.

Martedì sera, un primo collegamento speciale aveva già riportato in Svizzera 224 persone, fra cui 10 bebè.

Terzo volo oggi

Contrariamente alle intenzioni iniziali, che erano di raccomandare agli Svizzeri che vogliono lasciare Israele a trovare altri collegamenti commerciali o soluzioni differenti, un terzo volo sarà organizzato oggi. Può essere riservato riservato unicamente tramite una linea di emergenza comunicata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Non è chiaro quanti cittadini svizzeri vogliano ancora lasciare Israele. Circa 600 persone con legami con la Confederazione hanno registrato la loro presenza in Israele tramite l'app ufficiale «Travel Admin». Il DFAE è in contatto con loro. Le autorità elvetiche sono in contatto anche con altri Paesi, il che potrebbe offrire nuove possibilità di partenza.

Il personale dell'ambasciata a Tel Aviv sta bene, considerando le circostanze. La rappresentanza diplomatica è aperta e fornisce gli abituali servizi.

cz, ats