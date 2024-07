La maturazione è molto avanzata. Keystone

In Italia il caldo anticipa la vendemmia 2024 con il via alle operazioni di raccolta che scatta domani, giovedì 25 luglio, in Sicilia, la regione simbolo quest'anno degli effetti dei cambiamenti climatici, con la siccità che continua ad assediare l'isola.

Lo fa sapere la Coldiretti (Confederazione nazionale dei coltivatori diretti), dando appuntamento dalle ore 9 nell'azienda agricola Di Giovanna in contrada Miccina Contessa Entellina, comune della provincia di Palermo, con il distacco dei primi grappoli di uva chardonnay. Le alte temperature, infatti, hanno spinto i viticoltori siciliani ad anticipare la raccolta per preservare meglio la qualità delle uve. Nell'occasione la Coldiretti divulgherà l'analisi della situazione del Vigneto Italia, tra impatto del clima e tensioni internazionali.

