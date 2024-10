Immagine d'illustrazione archivio Vigili del fuoco

Un incendio ha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme, in provincia di Padova. Le fiamme sono divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per avere respirato fumo.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abano, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco, autoscale e una piattaforma aerea. I pompieri hanno spento le fiamme ed evacuato del tutto la struttura.

Una famiglia di tre persone con un bambino piccolo rimasti bloccati al sesto piano sono stati portati a terra con l'autoscala.

