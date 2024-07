Il presidente del Kenya William Ruto in una foto d'archivio (immagine simbolica). KEYSTONE/EPA/DANIEL IRUNGU

E' mistero in Kenya attorno ai 14 corpi senza vita e mutilati, recuperati in una cava abbandonata nella baraccopoli di Mukuru Kwa Njenga, nella capitale Nairobi.

Mentre la Direzione delle investigazioni criminali (Dci), supportata da una squadra specializzata in omicidi e dalla squadra di ricognizione, è al lavoro per scoprire la verità dietro questi atti raccapriccianti, proseguono le operazioni di recupero dei cadaveri che potrebbero essere molti di più, come riporta il sito Kenyans.

La Commissione per i diritti umani del Kenya (Khrc) ha chiesto al governo di fare luce sulle circostanze degli omicidi, che si aggiungono ai rapimenti e alle torture già denunciate dalle organizzazioni non governative, durante le ultime settimane di proteste nel paese.

