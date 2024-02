La mostra sui fauves ha attirato molti visitatori con dipinti quali "Pont sur le Riou" (1906) dell'artista francese André Derain. Keystone

Il Kunstmuseum di Basilea ha attirato 324'822 visitatori nel 2023, ottenendo così il miglior risultato dal 2017. Lo ha indicato l'istituzione in una nota odierna.

Lo scorso anno, l'ultimo di Josef Helfenstein nelle vesti di direttore, ha attirato visitatori in particolare per le esposizioni temporanee: prima di tutte quella autunnale «Matisse, Derain e i loro amici». La mostra panoramica sui cosiddetti «fauves», il primo movimento d'avanguardia del 20esimo secolo, ha accolto fino al suo termine il 19 gennaio 2024 in totale 117'275 visitatori, si legge nella nota.

Successo anche per le retrospettive di artiste. La mostra concepita in collaborazione con il Centro Pompidou di Parigi su Shirley Jaffe (1923-2016) ha attirato 40'400 visitatori. Mentre l'esposizione svoltasi in parallelo con le opere dell'americana Charmion von Wiegand (1896-1983) ne ha accolti 32'155.

Anche la Haus für Gegenwart (dedicata all'arte contemporanea) nel 2023 ha dedicato ampio spazio ad artiste donne: la mostra «Fun Feminism» e le contemporanee Andrea Büttner, Gina Folly e Carrie Mae Weem hanno registrato 29'486 visitatori.

Il 31 dicembre 2023 Helfenstein ha lasciato il suo incarico dopo aver diretto il museo da settembre 2016. In occasione della sua partenza, l'istituzione ha ricevuto doni da diversi mecenati, aveva annunciato la stessa.

dosp, ats