È possibile collezionare Playmobil alla Migros... ma può rivelarsi costoso. Migros

Migros sta conducendo una grande campagna promozionale con dei set di Playmobil. C'è chi li rivende su Ricardo e si fa soldi. Cosa pensa di fare il Gigante Arancione? Ecco la risposta data a blue News.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Migros sta conducendo una grande campagna promozionale con dei set di Playmobil.

Alcuni vendono i loro set sulle piattaforme di vendita online.

Il prezzo di un set completo è di 500 franchi.

Migros ha risposto alle domande di blue News. Mostra di più

Tra i clienti abituali di Migros si è scatenata una frenesia collezionistica. Il rivenditore invita a una grande campagna promozionale con dei set di Playmobil. I clienti ricevono un bollino per 20 franchi di spesa, 20 adesivi fanno un set Playmobil. Ciò significa che per avere un set si deve comperare merce dal Gigante Arancione per 400 franchi.

Il che potrebbe essere un business redditizio per Migros. Non sono disponibili cifre dettagliate. Tuttavia, interpellata da blue News, il commerciante al dettaglio ha dichiarato: «Come previsto, i nostri mondi di gioco Playmobil si stanno rivelando molto popolari tra i nostri clienti».

La quantità richiesta si basa sulle precedenti campagne di raccolta.

Chi vuole assicurarsi tutti e cinque i set dovrà pagare cinque volte 400 franchi, cioè 2.000 franchi. A ciò si aggiunge il set del negozio, che può essere acquistato per 39.90 franchi.

L'azione promozionale dura circa 40 giorni: come single o in coppia, è improbabile che si riesca a raggiungere la cifra d'acquisto di 2.000 franchi.

Un set costa 500 franchi. Ricardo

Per alcuni, la frenesia del collezionismo non conosce limiti e cercano addirittura di trarre profitto dai set Playmobil.

Sulla piattaforma Ricardo, ad esempio, un intero set composto dai cinque piccoli set da collezione e dalla grande filiale Migros viene venduto a 500 franchi.

Poiché i bollini sono, per così dire, gratuiti con l'acquisto, si tratta di un'attività redditizia per i venditori privati.

Anche i bollini vengono venduti

Un libretto completo per collezionisti, ad esempio, può essere acquistato per 55 franchi e viene spedito tramite posta B. Vengono venduti anche singoli bollini. Un utente offre 5 adesivi al prezzo di 12 franchi.

Da Ricardo è possibile acquistare 5 bollini per 12 franchi. Screenshot Ricardo

Queste attività non sorprendono Migros. «Il fatto che prodotti popolari e in edizione limitata siano messi in vendita da privati sul web non è un fenomeno nuovo e sottolinea la popolarità di questa mania».

Migros non intende prendere provvedimenti contro queste offerte. «Naturalmente, gli utenti di queste piattaforme possono decidere da soli su quali prodotti vogliono fare offerte».

I clienti non devono preoccuparsi degli articoli esauriti. «Finora ci sono ancora abbastanza copie di ogni set», afferma Migros. E consiglia: «Se a un certo punto il set desiderato non è più disponibile, si può prendere un altro set e scambiarlo con amici o familiari».