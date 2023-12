Un intervento della polizia durante la manifestazione non autorizzata a seguito del corteo del Primo maggio 2011 a Zurigo. (foto d'archivio) Keystone

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo ha accolto un ricorso contro un'operazione di polizia del 1° maggio 2011 a Zurigo, quando le forze dell'ordine accerchiarono diverse centinaia di persone per impedire una manifestazione illegale.

Secondo la decisione pubblicata oggi dalla CEDU, la polizia ha violato il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5 della Convenzione) di due manifestanti che in seguito all'accerchiamento furono arrestati e trattenuti fino a sera tarda. La Svizzera è stata condannata a pagare a ciascuno di loro un risarcimento per torto morale di 1000 euro e spese per 10'000 euro.

I fatti sono avvenuti durante una manifestazione non autorizzata a margine del corteo del 1° maggio di dodici anni fa nella città sulla Limmat. Dopo aver esaurito senza successo tutte le vie di ricorso in Svizzera, i due manifestanti si sono rivolti alla CEDU di Strasburgo che ha dato loro ragione.

(ricorsi 77686/16 e 76791/16)

pl, ats