Gulnara Karimova nel 2011 Keystone

Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente uzbeko, dovrà comparire davanti al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha annunciato oggi di aver depositato l'atto di accusa.

Karimova e l'ex amministratore delegato della filiale uzbeka di una società di telecomunicazioni russa sono accusati di partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter), riciclaggio di denaro (art. 305bis), corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri (art. 322septies cpv. 2) e falsità in documenti (art. 251).

Secondo l'accusa, dal 2001 al 2013, Gulnara Karimova ha sviluppato e diretto un'organizzazione criminale gerarchica denominata «l'Office», composta da diverse decine di persone e da molteplici società. In Svizzera avrebbe iniziato ad operare nel 2005, in particolare per nascondere i proventi delle sue attività criminali in conti bancari, cassette di sicurezza e nel settore immobiliare.

«L’Office» avrebbe svolto le sue attività criminali operando come un'impresa professionale, con regole obbligatorie, una rigida divisione dei compiti e il ricorso a violenza ed intimidazione. Le indagini hanno rivelato riferimenti a un centinaio di società create e utilizzate per garantire l'opacità dell'intera struttura. Queste società avevano rapporti bancari in varie giurisdizioni, tra cui in Svizzera.

aula, ats