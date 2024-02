La scomparsa di Amelia Earhart, il più grande mistero dell'aviazione risolto dopo 87 anni?

Una nuova immagine sonar sta facendo scalpore nel caso della scomparsa della pioniera dell'aviazione e attivista per i diritti delle donne Amelia Earhart. La fotografia è destinata a risolvere il mistero della sua scomparsa nel 1937.

L'ultimo volo di Amelia Earhart Le foto che seguono sono state scattate a Burbank, in California, il 20 maggio 1937, poco prima dell'inizio del giro del mondo. Amelia Earhart posa davanti all'Electra 10E, che Lockheed costruì secondo i suoi progetti nel 1936. L'aereo ha naturalmente bisogno di serbatoi più grandi per il mastodontico viaggio. Immagine: KEYSTONE Fred Noonan, che ha una grande esperienza a terra e in mare, è responsabile della navigazione. Immagine: KEYSTONE Il duo vola in Asia via Bangkok e Singapore fino a Bandung, sull'isola di Giava. Durante il viaggio di ritorno verso Surabaya, si verifica un problema con gli strumenti: il duo deve tornare indietro ed effettuare le riparazioni a Bandung. Immagine: KEYSTONE Il 29 giugno, i due americani volano a Lae, nell'attuale Papua Nuova Guinea. Hanno bisogno di 7 ore e 43 minuti per coprire la distanza di ben 1900 chilometri. I due hanno percorso oltre 35.000 chilometri e sono in dirittura d'arrivo. Immagine: KEYSTONE Ma la loro prossima destinazione è a oltre 4.100 chilometri di distanza: l'isola di Howland, nel Pacifico. Dal 30 giugno, Earhart e Noonan si preparano per la partenza, prevista per il 2 luglio. Immagine: KEYSTONE Dopo il decollo alle 10 del mattino, Earhart e Noonan non sono stati più visti vivi. La loro ultima posizione sicura è l'isola di Nikumaroro (nella foto). L'ultimo messaggio di Earhart recita: «Sto finendo il carburante. Non riesco a contattarvi via radio. Stiamo volando a 300 metri». Immagine: KEYSTONE Si tratta dell'operazione di salvataggio più complessa della storia degli Stati Uniti: nei 17 giorni successivi, le squadre di ricerca tentarono senza successo di rintracciare la famosa pilota e il suo compagno di viaggio. Le ricerche costarono 4 milioni di dollari. Da allora si sono fatte molte speculazioni sull'accaduto. Immagine: KEYSTONE Alcuni sostengono che la Earhart stesse viaggiando come spia. Altri sostengono che i giapponesi avessero arrestato gli americani. Vengono tirati in ballo persino gli alieni. Si ipotizza che abbia assunto una nuova identità. Immagine: KEYSTONE L'intera faccenda arrivò al punto che una certa Irene Craigmile Bolam di Jamesburg, New Jersey, dovette tenere una conferenza stampa a New York il 10 novembre 1970 per assicurare al pubblico di non essere Amelia Earhart. Il motivo? Che lei fosse l'aviatrice più famosa al mondo era stato affermato in un libro. Immagine: AP

Hai fretta? blue News riassume per te Amelia Earhart scompare senza lasciare traccia nel 1937 durante il suo tentativo di diventare la prima persona a fare il giro del mondo seguendo la rotta dell'Equatore.

Esistono diverse teorie sulla tragica fine della pioniera dell'aviazione scomparsa 87 anni fa. Una nuova immagine sonar dovrebbe ora confermare la teoria dell'incidente.

Una nuova spedizione utilizzerà dei robot subacquei per scoprire se si tratta effettivamente dell'aereo scomparso. Mostra di più

«È questo l'aereo di Amelia Earhart da tempo perduto?», titola il Wall Street Journal, pubblicando un'immagine sonar che dovrebbe aver risolto uno dei più antichi e grandi misteri dell'aviazione.

La foto potrebbe mostrare la sagoma del Lockheed 10-E Electra di Amelia Earthart, sparito da tempo. La pioniera dell'aviazione americana e attivista per i diritti delle donne scomparve senza lasciare traccia mentre tentava di fare il giro del mondo in aereo seguendo la rotta dell'Equatore sul Pacifico nel 1937.

Questa immagine sonar dovrebbe mostrare l'aereo scomparso. Bild: Deep Sea Vision (via Wall Street Journal)

Il grande mistero del Lockheed 10-E Electra

La scomparsa della Earhart è uno dei più antichi e grandi misteri dell'aviazione. Il 2 luglio 1937, la Earhart decollò con il suo navigatore Fred Noonan per l'ultima tappa del suo tentativo di diventare la prima persona in assoluto a volare intorno alla terra all'altezza dell'equatore.

Alle 10 del mattino, ora locale, l'esperta pilota decolla con un Lockheed 10-E Electra argentato da Lae, in Papua Nuova Guinea, e si dirige verso la costa occidentale degli Stati Uniti, a 11.000 chilometri di distanza.

Ultimo scalo: Howard Island, una piccola isola nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Ma l'aereo non ci è mai arrivato.

Amelia Earhart insieme al suo aereo Lookheed a Los Angeles il 10 marzo 1937 prima del decollo per il giro del mondo. KEYSTONE

L'ultima posizione in cui è stato registrato l'aereo è vicino all'atollo di Nikumaroro. Poi, poco prima di Howard Island, il contatto si interrompe. L'ultimo messaggio di Earhart recita: «Sto finendo il carburante. Non riesco a contattarvi via radio. Stiamo volando a 300 metri».

Sul posto, il governo statunitense lancia un'operazione di ricerca senza precedenti. Oltre sessanta velivoli e diverse navi da guerra setacciano innumerevoli chilometri quadrati di superficie marina per 17 giorni.

Ma l'aereo è scomparso senza lasciare traccia. Amelia Earhart viene dichiarata morta nel 1939.

Nessun atterraggio di emergenza su un'isola deserta?

Per anni sono circolate varie teorie sulla pioniera dell'aviazione allora famosa in tutto il mondo. Alcune sono perlomeno fantasiose e vedono la Earhart imprigionata in Giappone o addirittura tornata negli Stati Uniti sotto falso nome per condurre una vita lontana dagli occhi del pubblico. È stata persino accusata di spionaggio.

L'organizzazione internazionale per il recupero degli aerei storici (Tighar) aveva da tempo ipotizzato che la Earhart e il suo navigatore Noonan avessero effettuato un atterraggio di emergenza su una barriera corallina al largo dell'atollo di Nikumaroro e avessero atteso invano di essere salvati.

Una foto scattata quasi 15 anni fa durante una spedizione al largo di quest'isola, che mostrava la copertura di un motore che corrispondeva a quello dell'aereo della Earhart, ha rimesso in discussione questa teoria.

La nuova immagine sonar potrebbe finalmente fare chiarezza. È stata scattata da Tony Romeo, un ex ufficiale dei servizi segreti dell'aeronautica statunitense che, come ricercatore amatoriale, ha lanciato un progetto da 11 milioni di dollari per ritrovare l'aereo scomparso.

La spedizione di 100 giorni con un drone subacqueo ad alta tecnologia e un equipaggio di ricerca di 16 persone è iniziata in settembre intorno all'isola di Tarawa, nel Pacifico.

Un impatto geografico diretto

L'immagine sonar dell'oggetto a forma di aereo proviene da una posizione a circa 160 chilometri al largo di Howard Island.

Geograficamente ciò corrisponde al luogo in cui si ritiene sia precipitato il Lookheed della Earhart, ha dichiarato al Wall Street Journal Dorothy Cochrane, curatrice del National Air and Space Museum della Smithsonian Institution.

Per altri esperti, l'immagine sfocata non è sufficiente. Secondo lo Scripps Institution of Oceanography, non è possibile dire con certezza di cosa si tratti finché non lo si può vedere fisicamente. Anche Romeo stesso non è ancora sicuro al 100%.

Amelia Earhart nel 1937. KEYSTONE

«Non posso dire di averla trovata con certezza», ha dichiarato il ricercatore amatoriale al The Post and Courier. L'immagine potrebbe anche essere un insieme di pietre che formano la sagoma di un aereo. Per questo motivo vuole tornare nella zona per chiarire la situazione.

Con l'aiuto di robot subacquei, la sua organizzazione «Deep Sea Vision» vuole avvicinarsi al presunto relitto, che giace inattivo a circa 5.000 metri di profondità. Spera di trovare ulteriori prove, come il numero di coda dell'aereo scomparso.