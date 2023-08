La Svizzera non controlla più i pesci in arrivo da Fukushima

Dal 2011, anno del disastro nucleare, sono stati effettuati controlli speciali sugli alimenti provenienti dalla regione di Fukushima. Tuttavia, Berna adesso vuole abolirli. A differenza della Svizzera, altri Paesi rimangono invece molto più cauti.

Per dodici anni, prodotti come funghi, pesci e altre piante provenienti dal Giappone sono stati sottoposti a controlli più severi sulla loro radioattività.

Sono passati più di dodici anni da quando il disastro nucleare di Fukushima ha attirato l'attenzione del mondo. Subito dopo, la Svizzera e l'UE hanno introdotto controlli supplementari per monitorare più rigorosamente l'importazione di alimenti dal Giappone.

Dopo che a metà luglio l'UE ha annunciato l'abbandono di tutti i controlli supplementari, la Svizzera sta ora seguendo il suo esempio, secondo quanto riportato dal «Japan Times». Secondo il giornale, questo passo avverrà il 15 agosto.

L'ambasciatore svizzero in Giappone, Andreas Baum, ha informato il governatore di Fukushima, Masao Uchibori, di questa decisione lunedì scorso.

Una richiesta di informazioni da parte di blue News al Dipartimento federale dell'economia è rimasta senza risposta fino a mercoledì sera.

Con la rinuncia della Svizzera, il numero di Paesi che hanno restrizioni all'importazione di prodotti giapponesi scende a dieci. Tra questi ci sono Cina, Corea del Sud e Hong Kong.

In un comunicato, la Cina ha dichiarato di voler impedire l'ingresso nei suoi confini di «cibo giapponese contaminato dalla radioattività». Pechino ha citato i problemi di sicurezza legati ai piani giapponesi per l'acqua di raffreddamento.

L'ultima volta che l'UE ha testato funghi selvatici, alcuni tipi di pesce e piante selvatiche commestibili per verificare l'aumento della radioattività è stato nel settembre 2021, come affermato dal quotidiano tedesco «Tagesschau».

A metà luglio, però, la Commissione europea ha sottolineato che è ancora molto importante che il Giappone continui a testare la radioattività della sua produzione.

Questo vale «in particolare per il pesce, i prodotti della pesca e le alghe nelle vicinanze del sito di rilascio dell'acqua di raffreddamento contaminata».

Il disastro di Fukushima in breve

Un sisma sottomarino di magnitudo 9.1 sulla scala MMS (9 Richter) ha avuto luogo l'11 marzo del 2011 a 72 km a est della penisola di Oshika della regione di Tōhoku. L'evento, durato 6 minuti, ha provocato uno Tsunami con onde alte fino a 14 metri. I reattori della centrale nucleare di Fukushima si sono spenti con la procedura d'urgenza automatica a seguito del terremoto. Il loro raffreddamento era assicurato dal pompaggio dell'acqua marina tramite generatori di elettricità d'emergenza. Lo Tsunami li ha distrutti. La Tepco, responsabile della centrale, non è più stata in grado di raffreddare gli impianti, perdendone il controllo. Nel reattore numero 1 è avvenuta la fusione delle barre radioattive, che hanno indotto un'esplosione visibile a chilometri di distanza. Altri scoppi hanno interessato i reattori 2, 3 e 4 nei giorni successivi. È stata emessa molta acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico, come pure in aria, sottoforma di vapore. Assieme al disastro della centrale di Chernobyl del 1986, quello di Fukushima è l'unico a essere stato classificato di livello 7 della scala INES, cioè di gravità massima per gli incidenti nucleari.