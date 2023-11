Elon Musk Keystone

La vita di Elon Musk finisce sul grande schermo. Secondo quanto riferisce Variety, è in lavorazione un biopic sul fondatore della Tesla, di SpaceX e più di recente proprietario della piattaforma social media X (ex Twitter).

La pellicola è basata sulla biografia autorizzata di Walter Isaacson, «Elon Musk», sarà prodotta da A24 mentre la regia è stata affidata a Darren Aronofsky (The Wrestler e Il cigno nero). Un'altra biografia di Isaacson, «Steve Jobs», è servita come base per l'omonimo film del 2015 diretto da Danny Boyle.

Musk, di origini sudafricane e una delle figure più controverse di sempre, è considerato l'uomo più ricco al mondo. Il mese scorso, sia Bloomberg che Forbes hanno stimato la sua fortuna superiore ai 200 miliardi di dollari.

