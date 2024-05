L'US Navy salva un bimbo e la madre da una nave da crociera

Un team dell'aeronautica militare statunitense salva un bambino malato e sua madre da una nave da crociera a più di 600 chilometri dalla costa. A causa della grande distanza, l'elicottero deve fare rifornimento più volte in volo.

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un bambino si è ammalato gravemente sulla nave da crociera Carnival «Venezia».

L'equipaggio chiede aiuto all'aeronautica militare statunitense.

La nave si trova a più di 600 chilometri dalla costa.

Solo grazie a diversi rifornimenti in volo un elicottero può raggiungere la nave e trasportare il paziente e sua madre in un ospedale sulla terraferma. Mostra di più

Un bambino su una nave da crociera ha bisogno di assistenza medica che non può essere fornita a bordo. La «Venezia» stava navigando a più di 350 miglia nautiche (circa 645 chilometri) dalla costa orientale degli Stati Uniti in quel momento, come riportato dalla CNN.

La nave avrebbe impiegato almeno 17 ore per coprire la distanza. E poi il bimbo non sarebbe stato ancora in ospedale.

L'equipaggio della «Venezia» ha quindi inviato una richiesta di aiuto alla Patrick Space Force Base in Florida.

Ma la grande distanza è un problema anche per gli elicotteri HH-60G Pave Hawk disponibili: non possono imbarcare abbastanza carburante per volare fino alla nave da crociera e poi all'ospedale più vicino.

L'elicottero deve quindi rifornirsi in volo. Per questo motivo, viene utilizzato un HC-130J Combat King II. Inoltre, il comando raddoppia l'intera unità di soccorso.

Ciò significa che due elicotteri Hawk, ciascuno con un team medico, e due aerei Hercules si dirigono verso la «Venezia». Gli elicotteri si riforniscono tre volte durante il tragitto verso la nave e poi verso l'ospedale.

Mentre i soccorsi aerei si avvicinano, la «Venezia» naviga verso di loro. Secondo la compagnia di navigazione, avevano cambiato rotta per incontrare l'unità aerea il prima possibile.

Il bambino e la madre vengono finalmente portati a bordo dell'elicottero con il verricello. L'equipaggio medico li cura in volo mentre il pilota li porta in un ospedale sulla terraferma americana.

Né l'aeronautica né la compagnia di navigazione hanno fornito informazioni sulla malattia del ragazzino.