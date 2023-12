Le azioni più «stupide» dei turisti? Una svizzera nella lista dei più maleducati

Graffiare le pareti dell'antico Colosseo a Roma è un atto di vandalismo e viene sanzionato di conseguenza. PantherMedia / Dalibor Brlek

I turisti sconsiderati possono dare fastidio. Uno dei vacanzieri con il comportamento peggiore è stata una giovane svizzera. Piccola consolazione? Non ha messo in pericolo se stessa e gli altri.

Hai fretta? blue News riassume per te Ogni anno, turisti sconsiderati mettono in pericolo se stessi e gli altri con il loro comportamento.

La CNN ha stilato una rassegna annuale delle peggiori azioni compiute dai visitatori.

Tra queste una donna svizzera che ha inciso le sue iniziali nell'antico Colosseo di Roma. Mostra di più

Si espongono presso nei luoghi sacri, imbrattano i monumenti più famosi, mangiano specie animali in via di estinzione o calpestano fiori selvatici rari.

E quando vengono scoperti, spesso si dichiarano ignoranti. I vacanzieri disattenti, maleducati e sconsiderati sono una piaga. La CNN ha nominato i peggiori turisti dell'anno.

Anche una ragazza svizzera di 17 anni che ha inciso le sue iniziali sul Colosseo a Roma è entrata nell'ingloriosa lista negativa. Sebbene l'adolescente sia stata arrestata dopo il suo atto di vandalismo, non si sa se e come sia stata punita.

Il fatto che qualcuno si comporti male o meno sembra avere poco a che fare con il background culturale del colpevole. Si sentono a casa loro in tutti gli angoli del mondo.

Si scatta una foto in topless in un luogo sacro

Ad esempio, una influencer cinese ha condiviso con milioni di persone, tramite livestream sui social media, come ha cucinato e mangiato un grande squalo bianco, una specie protetta.

Una turista russa è stata espulsa dal Paese dalle autorità indonesiane per aver scattato una foto in topless in un sito sacro di Bali.

A Venezia, un visitatore si è messo in pericolo saltando dal tetto di un edificio di tre piani in un canale. Il sindaco Luigi Brugnaro ha twittato che avrebbe dato al colpevole «un certificato di stupidità e molti calci».

Lo YouTuber Trevor Daniel Jacob ha evitato per un pelo la tragedia quando si è schiantato deliberatamente con il suo aereo in California durante le riprese di un video promozionale. Jacob, pilota e paracadutista, si è filmato mentre usciva dall'aereo.

Si è paracadutato e si è dichiarato colpevole dopo che il filmato è diventato virale e le autirità hanno scoperto che era una messa in scena. Ora dovrà scontare una condanna in prigione.

Un vitello di bisonte è stato abbattuto

A volte, però, un comportamento sconsiderato ha conseguenze davvero tragiche, e non solo per i turisti.

Ad esempio, un visitatore del Parco Nazionale di Yellowstone ha «disturbato» un bisonte appena nato, dopo che era stato separato dalla madre e il resto della mandria stava attraversando un fiume.

L'uomo ha sollevato il vitello dall'acqua, nonostante le norme del parco richiedano ai visitatori di mantenere una distanza minima di 25 metri dagli animali. Dopo l'interazione con lessere umano, il branco ha rifiutato il vitello. È stato necessario sottoporlo a eutanasia.

Non si tratta sempre di singoli individui che si comportano male, ma di un intero Paese. Amsterdam, ad esempio, ha lanciato in primavera la campagna «Stay Away» per scoraggiare i giovani britannici dal recarsi nella capitale e provocare il caos negli addii al celibato.