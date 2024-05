L'hotel ha improvvisamente chiesto una cifra molto più alta. (immagine simbolica) Roberto Pfeil/dpa

Un hotel di Parigi ha vanificato i piani di vacanza di due anziani. A causa delle Olimpiadi estive (imminenti), hanno improvvisamente chiesto il triplo del prezzo.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un hotel di Parigi ha ostacolato i piani di vacanza di due anziani.

A causa delle Olimpiadi estive, hanno improvvisamente chiesto il triplo del prezzo. Mostra di più

Una coppia di pensionati di Monaco di Baviera, Claudia e Bernd Steiner, si aspettava un viaggio indimenticabile a Parigi durante le Olimpiadi estive del 2024. Hanno sempre seguito i Giochi estivi, come hanno spiegato in un'intervista a«Focus.»

La coppia aveva già preventivato 3.000 euro per dieci giorni nella città dell'amore. Ma la loro attesa è durata poco quando l'hotel ha cancellato la loro prenotazione e ha improvvisamente chiesto quasi il triplo del prezzo originale.

«Avevamo prenotato per 60 euro a notte, ma poi ci è stato detto di pagare 150 euro. Inoltre, non c'era più il parcheggio né la colazione», racconta Steiner.

L'hotel ha giustificato il cambiamento con l'alta domanda durante i giochi. I costi erano più alti e la domanda era esplosa. Gli albergatori però violano la legge francese.

Il Centro Europeo dei Consumatori (ECC) ha confermato a «Focus» che dall'inizio dell'anno gli albergatori hanno sempre più spesso modificato o cancellato le prenotazioni delle camere per le Olimpiadi estive.

Questa pratica viola la legge francese, poiché gli aumenti di prezzo sono consentiti solo con il consenso dell'ospite e le cancellazioni sono consentite solo per motivi validi.

In molti casi vengono addotti come motivi errori di prezzo o guasti tecnici, ma non sono validi. L'hotel deve inoltre rimborsare tutti i soldi in caso di cancellazione.