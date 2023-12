Lo scrittore Frederic Beigbeder Keystone

Lo scrittore francese Frédéric Beigbeder è in stato di fermo nel commissariato di Pau, nei Pirenei Atlantici (ovest della Francia).

Il provvedimento riguarda una denuncia presentata contro di lui da una giovane donna che sostiene di aver avuto con lui un primo rapporto sessuale consenziente, poi un secondo che non lo era, nel corso della stessa notte, in una stanza d'hotel. Lo ha reso noto la radio France Info.

Lo scrittore, autore fra l'altro di «Lire 26.900» del 2001, «L'amore dura tre anni» (2003), «Memorie di un giovane disturbato» (2019) e «Una vita senza fine» (2019), è stato posto in stato di fermo oggi nel quadro dell'inchiesta aperta a suo carico per stupro, secondo una fonte della polizia citata dalla radio. Beigbeder, 58 anni, era stato convocato stamattina in commissariato per un primo interrogatorio sulla vicenda.

SDA