LU: pitone in libertà sul marciapiede, interviene la polizia - Gallery Il pitone è stato avvistato ieri attorno alle 15:00 su un marciapiede a Kriens (LU) da alcuni passanti. Immagine: Keystone La polizia cantonale di Lucerna è riuscita a catturare il serpente e riconsegnarlo al suo proprietario. Immagine: Keystone LU: pitone in libertà sul marciapiede, interviene la polizia - Gallery Il pitone è stato avvistato ieri attorno alle 15:00 su un marciapiede a Kriens (LU) da alcuni passanti. Immagine: Keystone La polizia cantonale di Lucerna è riuscita a catturare il serpente e riconsegnarlo al suo proprietario. Immagine: Keystone

Mercoledì pomeriggio la polizia cantonale di Lucerna è stata allarmata da alcuni passanti a causa di un pitone che stava strisciando in libertà su un marciapiede, nel centro di Kriens. Il rettile era riuscito ad evadere da un terrario non propriamente chiuso.

Stando al comunicato diffuso oggi dalla polizia, il serpente – lungo un metro e mezzo – non ha rappresentato alcun pericolo per la popolazione circostante e gli agenti intervenuti sul posto non hanno avuto difficoltà ad acciuffarlo.

Le autorità hanno poi affidato l'esemplare di Aspidites ramsay, noto anche come pitone delle sabbie, ad un esperto di serpenti prima di riconsegnarlo in serata al suo legittimo proprietario, il quale dovrà vedersela con una sanzione per aver infranto la Legge federale sulla protezione degli animali.

I curiosi accorsi per filmare il serpente non si sono imbattuti in un grave pericolo, sottolinea la polizia cantonale, la quale sconsiglia però vivamente di avvicinarsi ad un simile animale senza le dovute precauzioni.

daoe, ats