Il figlio di un milionario si schianta con l'auto a Malibu e uccide quattro studentesse

Lo statunitense Fraser Bohm è sotto processo per quattro capi d'accusa di omicidio dopo essersi schiantato contro un gruppo di studentesse. L'americano avrebbe perso il controllo della sua BMW.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 22enne Fraser Bohm è stato incriminato per quattro capi d'accusa per omicidio nella città statunitense di Malibu.

Bohm stava presumibilmente viaggiando a 104 miglia all'ora (circa 167 km/h) invece delle 45 miglia (circa 72 km/h) consentite quando ha perso il controllo della sua BMW.

Il giovane si è schiantato contro un gruppo di quattro studentesse, che hanno perso la vita. Mostra di più

C'è grande tristezza alla Pepperdine University, nell'elegante cittadina statunitense di Pepperdine: quattro studentesse hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale.

Secondo l'ufficio del pubblico ministero, il 17 ottobre Fraser Bohm, residente in zona, era al volante della sua BMW argentata e sfrecciava sulla Pacific Coast Highway.

Il limite di velocità è di 45 miglia orarie (circa 72 km/h), ma Bohm avrebbe viaggiato a 104 miglia orarie (circa 167 km/h).

Particolare pericoloso: il tratto di strada è noto per le sue curve strette. Bohm ha perso il controllo del veicolo, si è schiantato contro tre auto parcheggiate e ha colpito un gruppo di tre studentesse universitarie.

Bohm avrebbe tentato la fuga

Niamh Rolston (20 anni), Peyton Stewart (21 anni), Asha Weir (21 anni) e Deslyn Williams (21 anni) sono state dichiarate morte sul luogo dell'incidente. Bohm è uscito illeso dalla BMW completamente distrutta. Secondo il Daily Mail, il giovane ha cercato di fuggire ma è stato fermato da alcuni passanti.

La polizia in un primo tempo ha arrestato il ragazzo, figlio di un imprenditore farmaceutico e di una fotografa, rilasciandolo poco dopo. A seguito delle indagini, Bohm è accusato di quattro omicidi ed è stato nuovamente arrestato. La cauzione è fissata a quattro milioni di dollari.

La BMW era un regalo di compleanno

«Bohm sapeva che le sue azioni mettevano in pericolo altre persone e non aveva alcun riguardo per le loro vite», ha dichiarato il procuratore George Gascon durante l'udienza preliminare, secondo quanto riportato da «CBS News».

Il giovane si è dichiarato non colpevole. Secondo il suo avvocato, il 22enne è stato «costretto a uscire di strada» da un altro veicolo e si è quindi schiantato contro il gruppo di donne.

Bohm aveva ricevuto la BMW argentata come regalo per il suo 18° compleanno. Un giorno prima della tragedia, lo statunitense aveva compiuto 22 anni.