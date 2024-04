'La nona ora': l'opera esposta da Maurizio Cattelan alla Biennale di Venezia nel 2009. (foto d'archivio) Keystone

La prima mostra in galleria in oltre vent'anni di Maurizio Cattelan aprirà i battenti a fine aprile da Gagosian a New York.

Il nuovo progetto, intitolato Sunday, «confronterà le contraddizioni della società e della cultura americana sulla stessa linea di quanto fatto dall'artista padovano con America, il wc d'oro perfettamente funzionante installato nel 2016 al museo Guggenheim sulla Fifth Avenue», afferma la galleria in una nota stampa.

La mostra è la prima di Cattelan da Gagosian: «È l'artista italiano più famoso dopo Caravaggio», ha detto Francesco Bonami, il critico d'arte che curerà la rassegna dopo aver allestito qualche anno fa una retrospettiva su Cattelan a Pechino in cui erano presentate 29 opere vecchie e nuove dell'artista.

Il ritorno alla Biennale di Venezia

Una nuova opera di Cattelan «dedicata alla figura del 'padre'» sarà esposta anche al padiglione della Santa Sede alla prossima Biennale di Venezia che aprirà i battenti il 20 aprile, dieci giorni prima della mostra newyorchese.

Cattelan tornerà così alla Biennale dopo 25 anni di assenza. Nel 1999 una provocatoria statua intitolata La Nona Ora, raffigurante Giovanni Paolo II colpito da un meteorite, aveva suscitato critiche e imbarazzi nel mondo cattolico.

