La premier Meloni si separa da Giambruno dopo il fuorionda sessista in TV

La premier italiana Giorgia Meloni si separa dal compagno Andrea Giambruno. La notizia è stata data dalla stessa premier in un post su X.

«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto», scrive Meloni sul social.

La notizia è subito rimbalzata sulla stampa internazionale. «La prima ministra italiana si separa dal compagno dopo i suoi commenti sessisti in Tv», titola la Cnn, che nel pezzo ricorda i «precedenti» del giornalista, che lavora per Mediaset, «la tv degli eredi di Silvio Berlusconi, il premier scomparso alleato della Meloni».

Stesso titolo per il britannico «Guardian», che pure ricorda le gaffe precedenti di Giambruno, mentre il «Financial Times» parla di «commenti sessualmente inappropriati' dall'ormai ex compagno della Meloni.

Il quotidiano della City ricorda che la premier è una sostenitrice dei «valori della famiglia tradizionale, che si oppone fermamente all'aborto, ai matrimoni gay e alla possibilità per le coppie Lgbt di crescere bambini» e sottolinea come il comportamento di Giambruno, «davanti e fuori dalle telecamere è diventato sempre di più un peso politico per la premier».

«Dopo la diffusione di registrazioni compromettenti, Giorgia Meloni si separa da Giambruno, suo compagno da dieci anni», titola l'edizione francese dell'Huffington Post, mentre Le Figaro sottolinea «la situazione imbarazzante per la leader ultraconservatrice, al potere da un anno e che si era presentata durante la campagna elettorale come 'una madre cristiana'».

Qui il fuorionda che ha mostrato Striscia la notizia con, tra le altre cose, i commenti sessisti.

