Milano: Sofia uccisa a 20 anni dall'ex, «era piena di sogni»

Immagine illustrativa d'archivio Ti-Press

Occhi profondi e castani, il volto curato, studentessa alla Bicocca di Milano, un fratello e due genitori a cui era molto legata. Questo il ritratto di Sofia Castelli, la ragazza di 20 anni uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato, la scorsa notte a Cologno Monzese (Milano), in casa sua.

Sofia, descritta da chi la conosceva come una ragazza «allegra, dolcissima e piena di sogni», è rientrata a casa all'alba, dopo aver trascorso una serata in discoteca, come ha scritto nelle sue ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

L'ultima è delle 5.58 del mattino. Prima era a ballare al «The Beach» di Milano, insieme a una sua amica. In discoteca, a quanto emerso, c'era anche l'ex fidanzato Zakaria Atqaoui. I due si erano lasciati, ma a casa di Sofia è arrivato anche lui, assieme all'amica. Cosa sia accaduto dopo è ancora da chiarire.

Ad uccidere Sofia è stato Atqaoui, secondo la sua stessa ammissione, verso le 9.30 quando si è presentato al Comando di Polizia Locale per costituirsi.

SDA