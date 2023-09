Giallo in Francia, un becchino trova un morto di troppo in una tomba

Quando scade la concessione di un cimitero, è consuetudine riesumare i resti del defunto. (immagine illustrativa) IMAGO/Pond5 Images

La scoperta fatta da un becchino in un cimitero di Saint-Molf, nella Loira Atlantica, è molto inquietante. Durante un'esumazione, ha trovato un terzo scheletro in una tomba che ne avrebbe dovuti contenere solo due. Da dove arriva? Mistero!

Quando una concessione cimiteriale termina, è prassi esumare i resti dei defunti per liberare lo spazio. Un becchino di Saint-Molf, nella penisola di Guérande, nella regione della Loira Atlantica, stava quindi svolgendo un lavoro di routine.

Ma, come riporta TF1info, quando ha dovuto esumare i resti di una coppia, si è imbattuto in un osso... e in un intero scheletro in più.

Il sindaco del comune spiega: «Quando ha trovato un crocifisso, che si supponeva fosse sopra la bara, sotto le ossa, ha iniziato a farsi delle domande. Continuando a scavare, ha trovato altri due scheletri, con i resti di bare, e si è reso conto che c'erano numerose anomalie e, soprattutto, un morto di troppo».

Indagini in corso

Il caso sta suscitando interesse e sollevando molte domande. Chi è il «morto in più»? Perché e come è finito lì? Perché non c'era la bara? Per il momento, il mistero rimane irrisolto.

Il sindaco ha dichiarato a TF1info: «Le persone stanno immaginando molte cose. Un omicidio, una scomparsa misteriosa, un caso irrisolto, un cadavere nascosto nella tomba. Ma è tutto molto improbabile». È difficile aggiungere un cadavere a un monumento commemorativo senza essere notati...

La polizia è stata immediatamente chiamata sul luogo della strana scoperta. Le ossa sconosciute sono state consegnate all'istituto di ricerca criminale della Gendarmeria per essere analizzate.

Tra qualche mese, il DNA sarà utilizzato per determinare se il terzo corpo è imparentato con uno dei membri della coppia sepolta lì.