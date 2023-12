In Svizzera molti decessi negli ultimi giorni dell'anno? Non è un caso

In dicembre vi può essere un accumulo di decessi. Keystone

Chi osserva i numerosi annunci di morte pubblicati dai giornali negli ultimi giorni e legge della scomparsa di personalità di spicco si chiede: questo accumulo è una coincidenza? No, rispondono il St. Galler Tagblatt e le testate ad esso legate.

I quotidiani in questione hanno analizzato i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), per l'arco temporale 2000-2019: emerge che il mese più letale è gennaio, con in media 6100 decessi, contro i 5700 di dicembre. Ma subito prima di Natale si registra un forte aumento dei trapassi.

In effetti sembrerebbe che bisogna prestare maggiore attenzione alla salute durante le festività: alcuni studi hanno dimostrato che nell'ultima settimana di dicembre si verificano più attacchi cardiaci.

Secondo l'American Heart Association ciò potrebbe essere dovuto all'aumento dei livelli di stress, al consumo eccessivo di cibi pesanti e alcolici, nonché alle temperature più basse.

Particolarmente pericolosa risulta essere la situazione quando le persone ignorano i segnali d'allarme dell'organismo perché non vogliono trascorrere le festività in assistenza medica.

Colpa anche di influenza e malattie infettive

Sempre secondo le testate in questione non è chiaro in quale misura i suicidi contribuiscano alle morti prima e dopo il Natale.

Stando a una ricerca pubblicata qualche mese fa i pensieri suicidi sono più marcati in dicembre: contrariamente a quanto si potrebbe però credere la maggior parte dei suicidi avviene in primavera.

Il fatto che la gran parte delle persone muoia in Svizzera in gennaio è dovuto principalmente all'influenza e ad altre malattie infettive. Il minor numero di decessi si verifica invece in giugno e in settembre.

