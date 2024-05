Morto l'attore britannico Ian Gelder, nel cast di «Game of Thrones»

Ian Gelder (a destra) in Game of thrones HBO / Courtesy Album

È morto a 74 anni l'attore britannico Ian Gelder, noto soprattutto per le interpretazioni in alcune serie televisive fra cui 'Il Trono di Spade': produzione fantasy molto popolare.

La notizia, rilanciata fra gli altri dalla Bbc, è stata confermata sui social media dal suo compagno, l'attore Ben Daniels, con cui era sposato dal 1993: la morte è legata a un cancro addominale che gli era stato diagnosticato pochi mesi fa.

Gelder aveva interpretato il fratello minore di Lord Tywin Lannister (Charles Dance) in 12 degli episodi del Trono di Spade, girati fra il 2011 e il 2016.

La sua carriera iniziò nel 1972, con una partecipazione nella serie poliziesca britannica New Scotland Yard. Ha inoltre rivestito ruoli di contorno o da protagonista in telefilm quali Edoardo VII Principe di Galles, State of Emergency, Metropolitan Police, Casualty, Absolutely Fabulous, Robin Hood, Queers o Padre Brown.

Nonché nei film horror della serie Dark Ditties. Nel Regno Unito è stato inoltre uno stimato attore di teatro.

