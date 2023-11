Maxi processo "Rinascita Scott" a Vibo Valentia: più di 300 gli imputati. Keystone

Undici anni di reclusione: è la pena inflitta dal Tribunale di Vibo Valentia all'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato nel processo Rinascita Scott.

Per lui la Direzione distrettuale antimafia (Dda) aveva chiesto la condanna a 17 anni. La lettura della sentenza è ancora in corso essendo 338 gli imputati.

Tra i nomi già pronunciati dai giudici quelli del tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, condannato a 2 anni e 6 mesi (8 anni la richiesta), dell'ex finanziere Michele Marinaro condannato a 10 anni e sei mesi (17 anni richiesti) e dell'ex consigliere regionale Pietro Giamborino condannato a 1 anno e 6 mesi (20 anni richiesti).

Al termine del processo di primo grado, i giudici hanno invece assolto l'ex sindaco di Pizzo ed ex presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo. Per lui, la Dda di Catanzaro aveva chiesto la condanna a 18 anni di reclusione.

Condannato a 14 anni, l'avvocato di Vibo Valentia Francesco Stilo per il quale i pm avevano sollecitato 15 anni.

Le condanne più pesanti – 30 anni di reclusione – sono state inflitte a Saverio Razionale, indicato come il boss di San Gregorio d'Ippona e a Domenico Bonavota, ritenuto il boss di Sant'Onofrio.

L'operazione Rinascita Scott è scattata il 19 dicembre 2019 e ha portato all'arresto di 334 persone. L'avvocato, ex parlamentare ed ex massone Giancarlo Pittelli è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, rivelazione di segreto d'ufficio e abuso d'ufficio aggravato.

SDA