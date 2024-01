Nel 2011 Anders Behring Breivik aveva ucciso 77 persone a Oslo e sull'isola norvegese di Utoya. (immagine d'archivio) Keystone

Anders Behring Breivik, è in isolamento in carcere dal 2011 e domani inizierà un nuovo processo in cui il terrorista responsabile della strage di Utoya cercherà di chiedere allo Stato norvegese danni per una violazione dei suoi diritti umani.

Il 22 luglio 2011 Breivik ha ucciso 77 persone e ne ha ferite centinaia in un duplice attentato terroristico ad Oslo e sull'isoletta di Utoya.

Da oltre 12 anni vive nel carcere di massima sicurezza di Ringerike dove ha una stanza, una cucina, una sala palestra, una sala Tv e tre canarini ma non ha contatti umani e questo, secondo lui e il suo avvocato difensore, Oystein Storrvik, costituirebbe una violazione dei suoi diritti umani.

«Il lungo periodo di isolamento e di assenza di interazioni significative si è ora concretizzato nei danni causati dalla sua detenzione, compreso il fatto che ora ha tendenze suicide. L'isolamento è diventato più pesante con il passare del tempo. Attualmente Breivik ha contatti solo con altri due detenuti, con i quali ha un contatto di un'ora ogni due settimane» ha dichiarato Storrvik all'emittente pubblica norvegese Nrk.

SDA