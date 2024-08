Il salvataggio è avvenuto nella città di Alicante. (Immagine d'archivio). Keystone

Il Comune di Alicante, nel sudest della Spagna, ha reso omaggio a Felipe David Souza, un operaio edile di 29 anni brasiliano, che non ha esitato ad arrampicarsi su un cornicione per salvare dalla caduta dal secondo piano un bambino di 6 anni che penzolava sul vuoto.

Un video amatoriale, diffuso mercoledì sui social, documenta il salvataggio avvenuto fra le urla di panico della folla, che indicava il bambino sospeso penzoloni sull'inferriata di un balcone del secondo piano di un blocco di edifici residenziali in Calle Orense, ad Alicante.

La fortuna ha voluto che, per le urla, Felipe Davis Souza, imbianchino che lavorava nell'appartamento accanto, si è affacciato e, visto il piccolo in imminente pericolo di vita, non ha esitato a salire sul cornicione per avvicinarsi a piccoli passi e con cautela al bambino, fra il fiato sospeso della folla in strada. Il brasiliano è riuscito ad afferrare il piccolo per la maglietta e, con calma, a riportarlo all'interno del balcone salutato da un lungo applauso dei testimoni per strada. «L'ho fatto senza pensarci», si è schermito Felipe David Souza, celebrato come un super eroe, davanti alle telecamere delle tv accorse sul posto.

In riconoscimento della sua azione eroica, l'assessore comunale alla sicurezza, Julio Calero, accorso a sua volta in Calle Orense, ha detto: «Hai rischiato la vita per salvare quella del bambino, a nome del governo comunale e del sindaco vogliamo ringraziarti e riconoscere come merita questo atto eroico di incalcolabile valore», ha detto Calero al giovane salvatore in diretta tv. E ha annunciato che il Comune di Alicante consegnerà a Sousa un riconoscimento ufficiale nella Giornata del Volontario di protezione civile, che avrà luogo nel mese di novembre.

