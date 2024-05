Il celebre dipinto di Gustave Courbet. Keystone

Il Museo d'Orsay ha annunciato di aver presentato una denuncia dopo che il celebre quadro di Gustave Courbet dal titolo «L'origine del mondo» è stato imbrattato con vernice rossa da due donne che si sono autoproclamate esponenti del movimento #metoo.

SDA

L'attacco è avvenuto lunedì scorso al Centro Pompidou di Metz, dove il quadro – celebre rappresentazione del sesso femminile – si trova attualmente.

Il quadro era protetto da un vetro sul quale le due donne hanno tracciato la scritta MeToo «macchiata di vernice rossa, l'opera è stata esaminata da una restauratrice qualificata. Il quadro – ha precisato il museo in un comunicato in cui annuncia di aver sporto denuncia – ha subito numerosi schizzi di vernice che potrebbero lasciare tracce permanenti, anche dopo il restauro».

Tenuto conto dei tempi di restauro, il quadro non potrà essere esposto nella mostra «Lacan, quando l'arte incontra la psicanalisi», che chiude il 27 maggio.

Dipinto nel 1866, il celebre quadro di Courbet è entrato nelle collezioni del museo d'Orsay nel 1995 ed era stato prestato al Pompidou di Metz, nell'est della Francia, nell'ambito di una mostra dedicata a Lacan, che ne è stato l'ultimo proprietario privato.

Altre quattro opere sono state taggate con la scritta #metoo, una delle quali «potrebbe essere stata colpita nella sua integrità in quanto, come le altre, non era protetta», ha riferito il procuratore della Repubblica di Metz.

SDA