Ad occupare il gradino più alto del podio è Orlando, in Florida, dove si trova il mega parco divertimenti Disney World (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Wire

La città di New York perde il primato di meta più gettonata per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Lo scrive il New York Post citando uno studio della società di analisi finanziaria, WalletHub. Ad occupare il gradino più alto del podio è Orlando, in Florida, dove si trova il mega parco divertimenti Disney World. La Grande Mela non è neanche seconda in classifica, è preceduta infatti da San Diego, in California.

New York ha perso quotazioni nonostante la discesa della sfera luminosa la vigilia di Capodanno da Times Square sia stata trasmessa in diretta televisiva a livello internazionale.

Secondo WalletHub, ciò che ha penalizzato la città sono i costi. In media una coppia arriva a spendere quasi 900 dollari il 31 dicembre notte. Sia Orlando che San Diego offrono invece divertimento di qualità più a basso costo.

SDA