Il Papa ha chiesto di impegnarsi per la fine dei conflitti. Keystone

Il Papa all'Angelus ha rivolto un pensiero ai giovani che «non sono potuti venire» alla Giornata mondiale della gioventù (Gmg) di Lisbona «a causa di conflitti e di guerre».

«Nel mondo sono tante. Pensando a questo continente, provo grande dolore per la cara Ucraina, che continua a soffrire molto», ha detto il pontefice. «Amici, permettete a me, anziano, di condividere con voi giovani un sogno che porto dentro: è il sogno della pace, il sogno di giovani che pregano per la pace, vivono in pace e costruiscono un avvenire di pace».

«Tornando a casa, continuate, per favore a pregare per la pace. Voi siete un segno di pace per il mondo, una testimonianza di come le nazionalità, le lingue e le storie possono unire anziché dividere. Siete la speranza di un mondo diverso».

Papa ha salutato la Gmg di Lisbona, la città, le autorità, la Chiesa locale, i giovani arrivati da tutto il mondo. «Obrigado», «grazie», dice all'Angelus alla fine della messa al Parque Tejo.

Papa Francesco nei ringraziamenti ha citato anche il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa che in questi giorni è stato presente a tutti gli eventi con il Papa. Un «obrigado» dal Pontefice anche al cardinale patriarca di Lisbona Manuel Clemente che ha ospitato l'evento. «E obrigado a te, Lisbona, che rimarrai nella memoria di questi giovani come 'casa di fraternità' e 'città di sogni'».

«Obrigado ai volontari, ai quali va l'applauso di tutti per il grande servizio svolto» e «obrigado a tutti voi, cari giovani! Dio vede tutto il bene che siete, Lui solo conosce quello che ha seminato nei vostri cuori. Per favore, custoditelo con cura. Vorrei dirvi: fatene memoria, fissate nella mente i momenti più belli. Poi, quando arriverà qualche inevitabile momento di fatica e scoraggiamento, e magari la tentazione di fermarvi nel cammino o di chiudervi in voi stessi, ravvivate le esperienze e la grazia di questi giorni», ha aggiunto il Papa all'Angelus.

La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a Seul, in Corea del Sud, nel 2027, ha annunciato il Papa. I giovani cattolici di tutto il mondo sono stati invitati prima a Roma, dove nel 2025 si celebrerà il Giubileo dei giovani.

